Entrega vivienda en el Bayajorit alcalde Jesús Tadeo Mendívil

Compartir ! tweet





Etchojoa, Sonora. 19/Febrero.- El alcalde municipal de Etchojoa Lic. Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela entrega de manera oficial de cuarto dormitorio con baños, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social IFAIS en la comunidad del Bayajorit a familia de escasos recursos de la comunidad.

Las personas dieron la bienvenida a los funcionarios que se apersonaron ante los habitantes de la comunidad del Bayajorit quienes externaron ser un gran día, no solo por tener la visita del alcalde, sino por cristalizar los anhelos de una familia de la comunidad “…la gente está contenta, le agradecemos el apoyo y es todo un orgullo que se estén beneficiando las personas que así lo necesiten, gracias a la coordinación que hay entre los comités de COPLAM que se formaron en cada comisaría quienes están decidiendo en que se va a invertir el recurso destinado a la comisaria de Buaysiacobe y nos da gusto que la comunidad sea tomada en cuenta para este tipo de acciones de velar por los que menos tienen…” dijo en su mensaje el C. Magdaleno Ontamucha Valenzuela quien dio las palabras de bienvenida al alcalde.

Con un recurso de $1,300,000 destinado a la Comisaria de Buaysiacobe, se invertirán en obras de vital importancia para las comunidades como acciones de vivienda a personas de escasos recursos, electrificación, salud y drenaje.

“…Es un orgullo para nosotros ver como se está organizando la ciudadanía para decidir las obras que se van a ejecutar en la comisaria, obras de necesidades prioritarias que necesitan los habitantes de las comunidades, como vemos se han destinado parte de ellos en viviendas como la que le hemos entregado al C. Martín Sombra Buitimea y a la Señora Cristina Moroyoqui Moroyoqui quienes carecían de una vivienda digna, y ahora con los recursos que se les está destinando a las comisarías ya podrán tener una mejor calidad de vida, sigan en participando activamente en los comités, ya que es de ahí donde ustedes tienen voz y voto sobre las obras que quieren para su comunidad…” dijo el alcalde Lic. Jesús Tadeo Mendívil

También estuvieron presentes el Director de Planeación y Desarrollo Social Ing. Vicente Romero, la Regidora Zita Balbaneda Zamora Mendoza, el titular de Obras Públicas Ing. Rafael Félix y el coordinador de Comisarios Profr. César González.