Acude alcalde Lic. Jesús Tadeo Mendívil a Lunes Cívico en Secundaria Técnica No 38 de Basconcobe

Etchojoa, Sonora. 18 de Febrero.- Como parte de las acciones cívicas realizadas por el Honorable Ayuntamiento a través de Educación y Cultura Municipal, asiste alcalde de Etchojoa Lic. Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela a la Secundaria Técnica No 38 de la comunidad de Basconcobe a presenciar con su equipo de trabajo los honores a la bandera, con el objetivo de dar seguimiento a la promoción de los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios.

Le correspondió al director de la institución educativa Profr. Manuel de Jesús Valenzuela ofrecer un mensaje de bienvenida a las autoridades municipales, agradeciendo el interés de mantener el contacto directo con la comunidad escolar estudiantil, quien ratificó que ha sido el único alcalde que ha visitado a la escuela técnica.

En su mensaje el alcalde agradeció la invitación a esta noble institución educativa quien felicitó por la forma organizada en la que se encuentra la escuela, quien expresó a la comunidad escolar a trabajando de la mano para solventar las necesidades de la escuela.

Estuvieron presentes acompañándolo al evento el titular de Educación y Cultura en el municipio Profr. José Morales Medina, el director del Deporte en el municipio C. Oswaldo Cinco, el Director de Obras Públicas Ing. Rafael Félix García, el Director de Planeación y Desarrollo Social Ing. Vicente Romero, el Comisariado Ejidal C. José Luis Luzanilla, la Comisaria de Desarrollo Social de Basconcobe la C. Julia Rodríguez Gocobachi y el Regidor Guadalupe Salcido