BRINDA ALCALDE ATENCIÓN DIRECTA A VECINOS DE PUEBLO YAQUI Y SUS DELEGACIONES

* Llevan Fiesta con un Gobierno Abierto al área rural

* Más de 50 dependencias dieron solución a cerca de 500 solicitudes

Cientos de familias de la Comisaría de Pueblo Yaqui y sus delegaciones fueron atendidos en forma directa por el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y por los funcionarios de las diferentes dependencias municipales, estatales y federales, al celebrarse la segunda edición del Programa de Fiesta con un Gobierno Abierto.

Acompañado por su esposa, la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, el munícipe recorrió cada uno de los stands instalados en la Unidad Deportiva de Pueblo Yaqui, para luego compartir un mensaje de mutua colaboración con los vecinos asistentes, a quienes dijo que mantendrá siempre un gobierno de cara a la gente, un gobierno cercano y sensible a las necesidades de la población.

“La intención es que cada vez que podamos ir presentando este esquema, más allá de gobierno abierto, que sea una especie de gobierno itinerante, de acercar los servicios a la comunidad, donde se oferten un mayor número de servicios, de manera concreta, expedita y ver de qué manera se solucionan las peticiones en el momento y las que no, las canalizaremos por las vías resolutivas”, manifestó el Presidente Municipal de Cajeme.

Al dar la bienvenida a la concurrencia, el Comisario Eleazar Verduzco Valenzuela, agradeció al Alcalde Mariscal Alvarado por traer a todas las dependencias municipales para atender a los habitantes de Pueblo Yaqui y sus comunidades; así como por mostrar una actitud de servicio hacia las familias más necesitadas.

Después, el Alcalde se sentó al centro de la mesa de atenciones para escuchar y recibir las peticiones de cada uno de los ciudadanos, a los que resolvió su problema en forma inmediata y se comprometió a dar solución a los que por cuestiones técnicas no pudieron satisfacerse en el momento.

Entre las 482 solicitudes que se recibieron, se encuentran descuentos en pagos de servicios como en agua y prediales, peticiones de obras y reparación de vialidades, apoyos para escuelas, deporte, ayuda en problemas de salud, vivienda, deslinde de terrenos, apoyos para personas con alguna discapacidad y adultos mayores, entre otros.

Fueron más de cuatro horas en que se brindó la atención personalizada a los pobladores, por parte de las dependencias como Atención Ciudadana, Rastro, DIF, Ingresos, Oomapasc, IMIP, Promotora Inmobiliaria, Asesoría Jurídica, Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Imagen Urbana, Seguridad Pública, Instituto Cajemense de la Mujer, Sindicatura, Instituto del Deporte Municipal y Desarrollo Económico.

Así como a través de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Registro Civil, IMSS, Programas Preventivos, Policía Estatal de Seguridad Pública, C-5, y Policía Federal, entre otras dependencias estatales y federales.

La parte cultural y deportiva estuvo representada por una carrera entre botargas, la ejecución de la danza del venado por parte del niño Antonio González Mumulmea, un recital poético y canto por Mara Romero, cerrando con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Seguridad Pública.

Estuvieron presentes, el Secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán; la Síndico Municipal, Elizabeth Espinoza Ayala; Jorge Andrés Suilo Orozco coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en representación de José David Anaya Cooley, Secretario de Seguridad Pública; así como otros funcionarios públicos y regidores.