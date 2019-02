‘Por primera vez todos los servidores publican sus bienes’

Compartir ! tweet





En un hecho, sin precedentes, a partir de este martes, la totalidad de funcionarios del gabinete federal aceptaron que sus declaraciones patrimoniales fueran abiertas al público a través del portal Declaranet, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que a partir de directores generales y puestos superiores, han dado a conocer los bienes con que cuentan ellos y sus familiares cercanos.

Me da mucho gusto que ya todos los servidores públicos de este gobierno han dado a conocer sus bienes y están a la vista de todos los mexicanos. Todos han cumplido con este compromiso.

“Yo tengo que agradecerles mucho a todos los servidores públicos, que por primera vez en la historia dan a conocer sus bienes. Por primera vez en la historia de México se hace esto”, expuso el presidente en Palacio Nacional.

A través del portal Declaranet, funcionarios de la actual administración transparentaron su patrimonio inmobiliario, posesión de autos, cuentas bancarias e instrumentos de inversión a su nombre y los que poseen sus parejas e incluso hijos.

Si bien existía la obligación de inscribir esos datos en Declaranet, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ningún funcionario aceptó hacerlos públicos; en el periodo de Felipe Calderón, el 21 por ciento lo aceptó; y en la presidencia de Vicente Fox, únicamente 5.5 por ciento de los funcionarios de alto nivel lo abrió al público.

“Imperaba la simulación durante el periodo neoliberal. Se decía: se tienen que declarar los bienes. Pero hay reservas. Una de ellas es que si el servidor público no está de acuerdo no se transparenta, así está la ley.

“Nosotros nos adelantamos a eso y decimos: ‘ya transparencia completa’”, sentenció López Obrador.

El presidente reconoció que había temor de algunos de sus funcionarios por hacer público su patrimonio por posibles ataques de la delincuencia; sin embargo, dijo que no era razón suficiente.

“Es la suerte que corren todos los mexicanos, por qué nosotros vamos a tener el privilegio de esconder lo que tenemos.

“Fue muy claro. El que no lo aceptara no iba a poder trabajar en este gobierno. Porque no somos lo mismo y tenemos que dar el ejemplo”, destacó el presidente de la República.

Recordó que su gobierno envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de austeridad en el manejo de recursos públicos, en la que se establece la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales a partir de nivel de dirección general.