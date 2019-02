Trabajan en materia de salud para brindar buena calidad de vida a ciudadanos

Compartir ! tweet





Navojoa, Sonora; a 07 de febrero de 2019. El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Salud se encuentra trabajando para cubrir las necesidades de las personas más vulnerables, además de atender instituciones y situaciones que se presentan día a día en el municipio, velando por una buena calidad de vida para los navojoenses.

El Director de Salud Municipal, Pedro Díaz Félix, señaló que para la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, el bienestar de los ciudadanos es una prioridad, por lo que se enfocan en dar atención a las personas que lo soliciten, ya sea con recetas que su servicio de salud no pudo surtir, estudios pendientes, y demás situaciones.

Comentó que visitaron las 22 Casas de Salud de las comunidades, ya que en una primera etapa rehabilitarán seis.

“Ya se hizo el presupuesto y se valoraron las necesidades para iniciar los trabajos de mejora, así como en las oficinas de la Dirección de salud que se van a remodelar para darle un espacio digno a la gente y a los trabajadores”, dijo.

Señaló que en el Mercado Municipal llevan actividades en los establecimientos de comida para constatar que se expendan alimentos con alta calidad en cuanto a salubridad, esto en colaboración con el Rastro Municipal, Regulación Sanitaria, visitando todos los expendios de alimentos para garantizar que sea seguro consumirlos.

Comentó que de igual manera, con Regulación Sanitaria y OOMAPASN vigilan los puntos de contaminación que se presentaron por drenaje obsoleto, dando seguimiento para que esto no afecte la salud de las personas, encalando ciertos sectores para neutralizar las bacterias.

Argumentó que en otro trabajo coordinado con OOMAPASN, se vigila la calidad del agua, ya que en algunas áreas de la ciudad se ha presentado un color oscuro en el vital líquido, esto debido a las cantidades de manganeso que se combinan con el cloro.

“Ya se valoró y no genera ningún problema de salubridad, ya que está libre de sustancias que puedan afectar la salud de las personas, no se han presentado cuadros de gastroenteritis ni afectaciones dermatológicas, el agua es apta para el consumo humano”, detalló.

Destacó que siguen con recolección de medicamentos para mantener una farmacia surtida, además de recaudación de medicinas oncológicas.

“Cuando las personas ya necesitan estos importantes medicamentos pueden donarlos, estamos trabajando con George Papanicolaou, para cuando sus instituciones de salud no les puedan surtir, tener una alternativa”, subrayó.

Expresó que es grato poder colaborar con asilos de ancianos y albergues de niños, respondiendo a sus necesidades y exhortó a los ciudadanos a confiar en la Dirección de Salud, que está trabajando arduamente para dar un buen servicio a todas las personas que lo requieran, por lo que los invitó a acercarse y expresar la situación por la que atraviesan.