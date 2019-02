Marea Brava

Compartir ! tweet





SEGÚN LA LEY de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Ley Federal del Trabajo dice lo siguiente: debido al aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 del día 5 de febrero, el día 4 de febrero se considera puente y descanso obligatorio. Si te tocó laborar, tu jefe tendrá que pagarte un salario doble adicional al que percibes normalmente.

O SEA QUE Por ley, a la semana se tiene derecho a un día de descanso por cada seis días de trabajo, además de los días de descanso obligatorios (conocidos como feriados).

Si se trabaja en un día de descanso obligatorio, se debe pagar al doble independientemente de su salario. Por ejemplo, si el trabajador gana 100 pesos diarios se le pagarán los 100 pesos, pero recibirá 200 adicionales, lo que da un total de 300 pesos (Art. 75 LFT)…- Reconozco a empresas que si respetan la Ley,, pero existen otras que viven LA LEY DE HERODES y jamás se les amonesta por las autoridades corruptas que tenemos…- Aquel que interpone una demanda de esta naturaleza, inmediatamente lo corren… Y NADIE HACE NADA POR DEFENDER SU DERECHO……………-

LA PRIMERA DAMA DEL MUNICIPIO MARGARITA VELEZ DE MARISCAL, recibió la demanda ciudadana de una vecina de la colonia Infonavit Yucuhimari contra el Comandante José Luis Portillo Armenta, quien es prepotente, grosero y arbitrario con la ciudadanía y al cual no se le puede consultar para una atención ciudadana porque se molesta. Sobre este caso, la primera dama se comprometió con los quejosos a darle seguimiento a esta queja, la cual dijo, la presentaría ante las autoridades competentes para su investigación… SOBRE ESTO, EL DIRECTOR DE LA SSPM FRANSISCO CANO CASTRO, dijo que se entrevistaría con los quejosos para iniciar con una investigación contra el Comándate Portillo Armenta y así terminar con los dimes y diretes, porque unos le quieren y otros lo rechazan…- ¿SE VA O SE QUEDA?… !!NO LO SE!!…- LA MONEDA ESTA EN EL AIRE…………-

LA INSEGURIDAD YA NO ES NOTICIA…- Este problema lo seguimos viviendo día a día por diferentes rumbos de Cajeme y parece que nadie puede hacer nada al respecto. Casi a diario aparecen levantados, ejecutados, agresiones armadas, robos de vehículos, entre otros delitos que rebasaron a las autoridades responsables de combatir este mal que se vive por todo el país…- En lo que se refiere al Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y al Secretario de la SSSMP, Lic. Francisco Cano Castro, sobre estos delitos, les digo que como SSMP, son los primeros en llegar a cada escena del crimen y siempre las autoridades del Estado y de la Federación, son los últimos en llegar para acordonar el área e iniciar con sus investigaciones de los diversos casos que se presentan…- ESTE ULTIMO CASO ES EL MAS COMPLICADO PARA TODOS, pues cuando alguien interviene de lleno, otro día le quitan la vida o tiene que abandonar porque pone en riesgo a toda su familia……….- CON LA LIBERTAD DE GUILLERMO PADRES ELIAS, la empleada doméstica Gisela Peraza, tiene miedo de alguna reacción arbitraria del ex gobernador, por haberlo denunciado ante las autoridades competentes. De hecho, hay detenidos por la detención que sufrió a manos de servidores públicos que sirvieron en el mandato de Padres Elías. Ayer supuestamente ofreció una rueda de prensa acompañada del Lic. Ortega, para exponer argumentos de su temor por la liberación del ex gobernador…-

UNA COSA ES CIERTA, a través de las redes sociales, dijo “Agárrense cabrones porque hay les voy”…- Pienso que por esto y muchas cosas más, la empleada doméstica tiene miedo de una venganza sobre su persona a manos de Padres Elías…- Espero y solo sea Delirio de Persecución, porque un trauma de esta naturaleza, es DIFICIL OLVIDAR……….- DICEN CAPUFE CORROMPIDO…- El Diputado Federal Javier Lamarque Cano, dice que CAPUFE está podrido en corrupción y el caso ya se investiga para tomar acciones contra quienes aparecen como responsables de la mala administración de los recursos de la Cuatro Carriles en CAPUFE. Sobre este tema, se dice que varios políticos del PRI y del PAN, son quienes se reparten las ganancias que se obtienen por el cobro de las casetas de peaje de la CUATRO CARRILES…- Y NO LO DUDO, Ojala y la investigación sea atraída por la Justicia Federal y se ordene la detención de todos los que participan en el saqueo de la NACION, Andrés ,Manuel López Obrador, debe ser más enérgico contra esta pandilla de vividores que por décadas han saquearodo las arcas públicas del país y lo siguen haciendo de una manera donde la ley les favorece con las lagunas oscuras que tiene nuestra carta magna de la constitución………..-

CONMEMORO ALCALDE CAJEME EL 102 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917 en el área rural del Campo 2…- Ante niños académicos de la escuela primaria 5 de Febrero, el Presidente Municipal de Cajeme dijo que es importante ser los mejores estudiantes, mejores hijos, mejores personas y en el futuro mejores ciudadanos; a los padres de familia y maestros del plantel, los invitó a sumarse al proceso social para la construcción de la paz…-

Todo hace indicar que el edil cajemense, continuará por el área rural sus eventos cívicos por los planteles educativos del municipio. El presidente está generando un movimiento de orden, un movimiento de limpieza, un movimiento de construcción por la paz, un movimiento que sin ustedes como ciudadano no podría ser posible. Lograremos construir mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo y un municipio del cual nos sintamos orgullosos…-

SEÑOR PRESIDENTE Sergio Pablo Mariscal Alvarado, hay que tener cuidado con el coordinador del rescate del callejón del Arte (BUNKA), Rafael Evans, pues este joven ya se siente dueño de los callejones, intimidando con amenazas graves a quienes acuden a contemplar la modernización de estos callejones. Tal es el caso que le pasó a un vendedor ambulante que se encuentra instalado por calle Sinaloa, fue amenazado por Rafael Evans si volvía a encontrarlo por el callejón. (Motivos. No los dijo), Según palabras textuales del quejoso, quien ahora se pasea garrote en mano para defenderse, dice, si se vuelve a encontrar con el coordinador de este programa…- TAN BUEN PROGRAMA y que lo manche con idioteces este joven que se dice dueño de los espacios públicos…- !!POR FAVOR!!…- EVANS, en nada ayuda tu actitud, con el buen trabajo que viene realizando el edil cajemense.

