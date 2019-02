Politica Regional

Compartir ! tweet





”Que investiguen”:…”Todo se hizo con apego a la ley”: FFC. Las denuncias de presuntas ilegalidades cometidas en su administración, “es un tema que aclaró en su momento el tesorero municipal, no hay ninguna ilegalidad”, afirmó el ex alcalde… El regidor Rodrigo Bours Castelo expuso dos casos de presunta corrupción que habrían sido cometidos por los exalcaldes Rogelio Díaz Brown-Ramsburgh y Faustino Félix Chávez cuando ambos estaban al frente de la administración municipal… Con el fin de detectar cuanto antes el origen de la grave situación que prevalece en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, el regidor Rafael Delgadillo Barbosa conminó a Cabildo a integrar una comisión que realice estrictamente auditorías a la paramunicipal… Y el alcalde Sergio Pablo Mariscal Delgadillo y los cajemenses pagando los platos rotos, sin recursos, pues ambos ex alcaldes “se llevaron todo”, según “la vox populi”… Sugiere AMLO a la Gober Claudia Pavlovich no vender estadios de béisbol en Sonora

Las denuncias de presuntas ilegalidades cometidas en su administración, “es un tema que aclaró en su momento el tesorero municipal, no hay ninguna ilegalidad”, afirmó el ex alcalde Faustino Félix Chávez.

En referencia a las acusaciones hechas por el regidor Rodrigo Bours en sesión de Cabildo, el exalcalde señaló que “así como enfrenté la deuda por el terreno no donado para el estadio de beisbol, enfrenté las deudas generadas por la adquisición de otros terrenos”.

Mencionó en específico los terrenos que no se pagaron, como los que sirvieron para extender la calle California hasta Villa Bonita y el bulevar García Bernal (Bordo Nuevo), “que se hizo durante el gobierno de Eduardo Bours y cuando enfrentamos los adeudos históricos con el ejido Cajeme”.

Respecto a la inversión de 265 millones de pesos para urbanizar los terrenos alrededor del nuevo estadio de béisbol, señaló que también se hicieron grandes inversiones cuando se abrió el bulevar Las Torres y se construyó infraestructura urbana en terrenos privados.

Se invierte para abrir vialidades y “no tengo ningún problema porque sigan investigando”, expresó.

“Todo se hizo apegado a la ley para no heredar cargas a las siguientes administraciones”, afirmó.

Y todo pasó por Cabildo, subrayó, en respuesta a las aseveraciones del regidor Bours.

“Quieren que se vea un desfalco donde no existe”, reiteró.

Denuncia presuntos actos de corrupción de exalcaldes RDB y FFC

El regidor Rodrigo Bours Castelo expuso dos casos de presunta corrupción que habrían sido cometidos por los exalcaldes Rogelio Díaz Brown Ramsburgh (RDBR) y Faustino Félix Chávez cuando ambos estaban al frente de la administración municipal.

El primer caso se refiere a la compra de terrenos realizada por una empleada de Rogelio Díaz Brown Mora, padre del exalcalde, misma que vendió dichos terrenos al Ayuntamiento a un precio mucho más elevado que el original, según Bours castelo quien así detalló el caso:

Involucran a modesta empleada

El 14 de septiembre de 2012, dos días antes de que (RDBR) asumiera la presidencia municipal de Cajeme, una mujer empleada durante 28 años de Rogelio Díaz Brown Mora (RDBM), padre del primero, adquirió un terreno de 26 hectáreas con valor de 3 millones 900 mil pesos.

Después, el 13 de febrero de 2014, ya en funciones RDBR como alcalde, dicha empleada vendió al rastro municipal 6 hectáreas de ese predio en 6 mdp.

Como representante del Rastro estaba Héctor Milán Assalia, amigo cercano del entonces alcalde, dijo Bours.

Esta compra venta, añadió, se hizo sin conocimiento de Cabildo.

El 19 de enero de 2015, la misma empleada vendió por 10 mdp las restantes 20 hectáreas a la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, representada también por Milán.

El valor catastral de estas 20 hectáreas es de 2 mdp. Es decir, continuó Bours, el Municipio pagó cinco veces más del valor catastral. La vendedora habría obtenido una utilidad de 10 mdp.

Sin embargo esta persona antes de comprar el terreno y después de venderlo ha vivido en la colonia Infonavit Yukujímari, tiene un modo de vida modesto.

Este es un acto indebido donde pudo haber habido un quebranto al Municipio. Tiene que recuperarse ese dinero, puntualizó el regidor.

Obra pública, beneficios privados

El segundo caso, agregó Rodrigo Bours, involucra a la empresa fraccionadora Náinari 2000 S. A. de C. V., cuyos socios Fausto Islas Ponce (hoy finado) y Alejandro de Capdeville compraron a los ejidos Providencia y Tepeyac 250 hectáreas ubicadas al noroeste de la ciudad.

Dichos terrenos tienen hoy un valor comercial entre 2500 y 5000 mdp, gracias a la infraestructura urbana, hidráulica y sanitaria que construyó el Municipio de Cajeme con recursos públicos.

En esos terrenos se construyó el nuevo estadio de beisbol, tras la venta por parte de Náinari 2000 de 55 mil metros cuadrados al Municipio, que pagó por esa superficie 46 mdp.

El Municipio habría de pagar esa cantidad en dos partes. La primera fue por 6 mdp vía una condonación de impuestos prediales que Náinari 2000 debía.

El resto, los casi 40 mdp, se comprometió a pagarlos el Municipio con la urbanización del fraccionamiento Obregón Norte, propiedad de la mencionada empresa.

Pero el Municipio no se limitó a construir la infraestructura urbana por esos 40 mdp. En total, lo hizo por 265 mdp para urbanizar toda el área ubicada alrededor del nuevo estadio de beisbol.

Aún más, el entonces alcalde Faustino Félix Chávez “revivió” la deuda de 40 mdp con Náinari 2000 y la transfirió al Oomapas de Cajeme, organismo en quiebra.

Restituir daño patrimonial

Tras exponer estos datos, el regidor Rodrigo Bours Castelo hizo un exhorto a los miembros de Cabildo para que se contrate a los mejores abogados de Cajeme y se haga una investigación detallada que permita restituir al Municipio “y a los cajemenses” el daño patrimonial que le han causado estos dos casos de presunta corrupción.

El Cabildo aprobó por unanimidad la propuesta.

Pide investigar quiebra del Oomapasc

Con el fin de detectar cuanto antes el origen de la grave situación que prevalece en el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, el regidor Rafael Delgadillo Barbosa conminó a Cabildo a integrar una comisión que realice estrictamente auditorías a la paramunicipal.

“Les informo con mucha objetividad que el Oomapasc ha venido incrementando sus pérdidas año con año, si vemos en el 2016 comenzó con 49 millones de pesos, en el 2017 subió a 117 mdp; para el 2018 la perdida ascendió a 129 millones de pesos.

“Y de tan solo en este trimestre tuvimos una pérdida de 50 millones de pesos; es decir perdidas acumuladas en 3 años de $297 millones, un promedio aproximado de perdidas de $ 100 mdp por año”.

Luego del análisis de la cuenta pública el Presidente de la Comisión del Agua urgió la necesidad de integrar una comisión técnica conformada por él área de auditoria del Municipio y la Contraloria del Municipio para investigar, por supuesto, a las dos ultimas administraciones municipales que encabezaron Rogelio Diaz Brown y Faustino Félix Chávez.

“Tenemos que ver en un tiempo razonable de tres semanas un dictamen técnico y saber de una buena vez qué es lo que está pasando en Oomapasc, porque de lo contrario en muy corto tiempo, el organismo va a ser historia y comenzara a absorber recursos del ayuntamiento, además si seguimos a este ritmo quiere decir que en términos de septiembre terminaríamos en números rojos, 200 millones de pesos”.

Sugiere AMLO no vender estadios de béisbol en Sonora

La gobernadora Claudia Pavlovich no debe vender los estadios de béisbol “Héctor Espino” y “Tomás Oroz Gaytán” para fondear al Isssteson, le sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este viernes, AMLO fue cuestionado por la reportera de Proyecto Puente, Priscila Cárdenas, sobre la venta que pretende hacer el Gobierno del Estado para cubrir la deuda del Isssteson.

Después de destacar la importancia que tiene la figura de Héctor Espino para el béisbol en México, el Presidente comentó:

“Quiero decirle a la Gobernadora que ya estamos tratando este asunto y que a mediados de este año empieza un plan en el Noroeste para regularizar a todos los trabajadores del sector salud y habrá apoyo presupuestal, a lo mejore de esa manera ya no tendrá necesidad de obtener recursos vendiendo estadios de béisbol”, indicó el Presidente.

Y, finalmente, el alcalde Sergio Pablo Mariscal Delgadillo y los cajemenses pagando los platos rotos. Sin recursos, pues ambos ex alcaldes “se llevaron todo”, según “la vox populi”.