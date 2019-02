¡En Bácum resulto ser toda una fichita el alcalde Rogelio Aboyte, está detenido EEUU por varios delitos!

Compartir ! tweet





* Fue detenido con 5 kilos de coca en Indiana en el 2012, fue detenido en el 2010 por pollero en Nogales, fue detenido por falsificación de documentos (Pasaporte falso), ¿Que esperaban los bacumenses de él?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y la gran verdad que no es por jorobar en contra del alcalde de MORENA del Municipio de Bácum Rogelio Aboyte, pero resulto ser una gran fichita, un gran delincuente que antes de ser alcalde ya tenía varios antecedentes penales en los Estados Unidos de América.

Todos sabían que había sido detenido en el 2012 en el estado de Indiana en los Estados Unidos con 5 kilos de cocaína y que estuvo procesado por otros delito allá en el vecino país, y por si esto fuera poco también ya había sido detenido varias vecen en Nogales porque su fuerte era pasar indocumentados era “pollero” Rogelio Aboyte, siempre anduvo mal y para colmo de males así lo aceptaron en MORENA como su candidato.

Gano por el Tsunami de López Obrador como los demás, pero no porque era la mejor opción y ya como alcalde quiso pasar a los Estados Unidos el día 27 de diciembre del 2018 con pasaporte falso, quiso seguir burlando a las autoridades de los EEUU fue capturado y ahora está preso, le están sacando todos los delitos en EEUU, así que de la que se libraron los habitantes de Bácum.

Si se atrevió hacer todo eso, que no se atrevería hacer con el municipio ya en su poder, la verdad con esos antecedentes era la persona más peligrosa con el poder del municipio, así que no se preocupen habitantes de Bácum este señor ya no volverá a dirigir los destinos del municipio, mienten los que digan que en 90 días volverá, esa es la mentira más grande del mundo, Rogelio Aboyte durara varios años en la cárcel de los EEUU para tranquilidad de los bacumenses, y si no al tiempo amigos lectores.