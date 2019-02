¡En Sonora viene con todo Guillermo Padrés y dicen quiere la revancha; “Agárrense cabrones ya estoy libre”!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que ha causado mucho revuelo las fuertes declaraciones que hiciera el ex gobernador panista de Sonora al declarar que ya está libre y agárrense cabrones, o sea esa es una gran amenaza para quienes se confabularon para querer hacerle daño, que si bien es cierto le hicieron lo que el viento a Juárez, duro dos años en la cárcel pero como si hubiera andado de paseo porque no le han quitado ni un solo pelo al gato, sus miles de millones que según decía la gobernadora de Sonora Claudia se había robado no le pudieron quitar ningún cinco.

Además por si esto fuera poco acaba de anunciar su gran y perrón abogado Lozano Gracia que hasta el dinero y propiedades de las fianzas que puso para salir se los van a devolver pronto, o sea que chingoneria ya pago, 20 mil millones que según Claudia se había desviado o robado de Sonora y ahora se queda con ellos por dos años de cárcel y además les devuelven las fianzas.

Entonces donde esta pues lo que tanto grito a los 4 vientos la gobernadora de Sonora y que además fue la bandera de su campaña y por eso gano la gubernatura de Sonora, pero ahora ya quedo comprobado que hasta ahorita no sabemos quiénes fueron los mentirosos, porque nada de lo que decían ha salido cierto, Padrés ya está libre y viene con todo y por todo a Sonora, haber ahora que bandera agarra la gobernadora para salir de este embrollo político mal adecuado, mal manejado, mal asesorado y mal legaloidemente instrumentado, y si no al tiempo amigos lectores.