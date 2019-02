¡En SIRM denuncian policías municipales a su alcaldesa de malapaga, la acusan de desviar fondos del FORTAMUN!

Compartir ! tweet





Por Daniel Huerta

SIRM, Son.- elementos de seguridad pública municipal de San Ignacio Río Muerto, dieron a conocer en exclusiva para El Regional de Sonora, la jugada por parte de la alcaldesa Patricia Magallanes Lugo y funcionarios del ayuntamiento.

Lo cual ocasionó que 62 elementos de la Policía Municipal trabajarán bajo protesta por la falta de pago de su aguinaldo y quincenas atrasadas, así como la falta de unidades policiacas ya que cuentan con un vehículo Oficial de la dependencia para atender a la ciudadanía de este Municipio.

Por tal motivo que los elementos policiacos tuvieron la necesidad de apoyar con sus vehículos particulares para brindar la atención a sus habitantes donde les fue parado el alto inmediatamente por la presidenta Municipal tras gestionar el abastecimiento de combustible a la corporación y frenando este el apoyo de buena fe de los policías municipales sin importarle dejar desprotegidos a sus habitantes de San Ignacio Río Muerto.

Ahora ya está más grande el problema ya que este Municipio no cuenta con el abastecimiento de agua potable y sin policías municipales que en algún momento se vieran en la necesidad de recurrir a esta dependencia policíaca en una emergencia pues ya están enterados de la postura de su alcaldesa que prefirió estar gestionando el gasto de combustible que la seguridad de sus habitantes.

Cabe mencionar que ayer jueves sostuvo una reunión con los elementos de seguridad pública para ver el pago pendiente de sus aguinaldos ya que por ley tendrían que haber finiquitado antes del día 20 de diciembre del 2018 y es día primero de Febrero del 2019 donde hasta el momento no hay respuesta ya que el apoyo del FORTAMUN es de $ 830 mil pesos y según la presidenta este dinero destinado a la dependencia de seguridad pública municipal no alcanza para pagar a los 62 elementos policiacos registrados en la dependencia pero sin importarle nada tiene a su escolta personal al Comandante Jesús Nieblas quien pertenece y según esta registrado como elemento activó en Guaymas Sonora donde al parecer también está recibiendo su quincena así como el cobro del aguinaldo en este puerto, mamando de las dos TETAS de la vaca cobrando sus servicios en los dos Municipios, es una tarea que deben de checar muy bien nuestra Gobernadora del Estado Claudia Pavlovich ya que la presidenta se está tomando atribuciones que no le corresponden, si no al tiempo mis amigos lectores se darán cuenta como truena la bomba en este Municipio.