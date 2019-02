Verificarán 231 estancias infantiles de Sonora; las que no estén en línea, no recibirán el apoyo federal

Se verificarán las 231 estancias infantiles de Sonora que pertenecen a Sedesol y las que no tengan en línea los requisitos y lineamientos, no recibirán el apoyo federal, informó Jorge Taddei Bringas.

El delegado del Gobierno Federal destacó que con esta revisión esperan ver que cada una de las guarderías ejerzan los recursos como sede de ser.

“Vamos a analizar cada una de las estancias que reciben apoyo del Gobierno Federal para que sea justamente el apoyo que se requiere, para que funcionen bien y para que estén dentro de las nuevas reglas de operación”, afirmó.

En el Estado hay 231 estancias, las cuales quedaron registradas en el patrón, pero debido a que aún hay reglas de operación que se están trabajando, ninguna recibirá en enero de 2019 el apoyo económico.

“Fuimos a buscar a 377 niños y encontramos a 221, es decir el 18 de enero encontramos al 35% de los inscritos y encontramos al 59%.

“Esto habla de qué hay que investigar y hay que asegurarnos de que el recurso a través del pueblo que se estas dando a las instancias sea utilizado para apoyar a los niños que requieren esa instancia”, agregó.

Taddei Bringas dijo que el programa de estancias infantiles no se cancela, sino que cambiarán algunos lineamientos.

Se prevé que en 10 días estén listas las reglas de operación y después de eso se renovará el patrón de las instancias infantiles.