GESTIONA ALCALDE MARISCAL ALVARADO EL TOG EN COMODATO

* Solicitud inminentemente social que el munícipe presentó desde que inició su administración ante la Gobernadora CPA

En beneficio de la sociedad cajemense y debido a su importancia estratégica como herramienta para el desarrollo social y atracción de turismo e inversión en el municipio, desde que comenzó su administración, el Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado realiza una intensa gestión ante el Gobierno del Estado para conseguir en comodato el estadio Tomás Oroz Gaytán, inmueble apreciado como referente histórico de Cajeme.

“Se trata de preservar este espacio que ha servido a la comunidad por más de medio siglo, el Tomás Oroz Gaytán es un estadio que los cajemenses consideran suyo, es por ello que no sólo presenté la solicitud ante la mandataria estatal, sino que también pluralicé el propósito social a la Secretaría de Hacienda y a Bienes y Concesiones del Estado, pues a la fecha, pocos saben que el inmueble es propiedad del gobierno estatal”, explicó Mariscal Alvarado.

Agregó que el documento del comodato, expresa que el Ayuntamiento de Cajeme está impulsando un programa de actividades culturales, sociales y deportivas, así como de promoción de inversión y fomento económico, por estar ubicado en un corredor comercial y de servicios.

Dicha iniciativa presidencial fue apoyada por Rosario Oroz Ibarra, hija del distinguido ciudadano de Cajeme que promovió de manera sobresaliente el deporte en Sonora, y a quien en su honor se debe el nombre del coloso de la Guerrero.

“Le felicito Alcalde, por buscar la permanencia y funcionalidad del Tomás Oroz Gaytán, hace un año que hablé con la Gobernadora y le dije que, para mí, y para los cajemenses en general, es un sitio emblemático y que nos llena de orgullo; por ello considero que debemos contar con esta infraestructura, pues es aún útil para actividades no sólo deportivas o de actos oficiales, sino artísticas, sociales, religiosas, de esparcimiento; sobre todo en tiempos cuando la sociedad requiere lugares para la convivencia y la unión familiar”, manifestó la ex Diputada Federal.

La vigencia del TOG en Cajeme, forma parte de una estrategia integral del municipio, bajo un modelo de desarrollo regional sustentable en beneficio de los cajemense y de la población del sur de Sonora.

“Se trata de un programa de alto impacto, con agenda de actividades regionales, nacionales e internacionales, integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, para la que resultan de gran importancia los bienes inmuebles especializados, tal como el TOG, que posee un valor histórico y emotivo para la comunidad” destacó el Presidente Municipal de Cajeme.