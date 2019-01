Marea Brava

Compartir ! tweet





* ¡UNIDOS!… MORENA Y PRI, se unen para aprobar la Guardia Nacional en favor de AMLO… Por otra parte, también los gobernadores y empresarios, respaldan las acciones del Comandante Supremo de México en el robo del combustible, siempre y cuando lleve a proceso a los principales cabecillas de esta cadena delictiva… MI PREGUNTA ES: ¿Por qué en Cajeme la oposición se empeña en no dejar trabajar al Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado?.

* APESTA BASTANTE AL INTERIOR DE PEMEX…- Las gasolineras extranjeras se instalaron en México para una simple pantalla y así poder vender LA HUACHICOL sin que la paraestatal le facturara nada a los dueños que son los políticos del Prianismo…- Imagínense, si así esta PEMEX, cómo estará el SAT, CFE, SEP’, IMSS, ISSSTE, SAGARPA, INFONAVIT, INEGI, entre otras dependencias federales que están a la espera de una auditoria general.

Eduardo Flores

En lo personal repruebo que no existan acuerdos que con lleve a trabajar en beneficio de los ciudadanos, porque al final de la administración, el edil no será visto como el malo de la película, sino que todos serán reprobados por su poca capacidad para desempeñar un puesto público, para el cual se requiere capacidad, conocimiento, preparación administrativa de la función pública y lealtad al Presidente Municipal …-

LAMARQUE CANO Y SEGUIDORES…- !!!CULPABLES!!!, pues estos últimos ocupan espacios como regidores y otros como funcionarios públicos administrativos, los cuales traen línea directa del Diputado Federal para entorpecer la buena intención que trae Mariscal Alvarado al frente de esta administración municipal………..

APESTA BASTANTE EL INTERIOR DE PEMEX…- Las gasolineras extranjeras se instalaron en México para una simple pantalla y así poder vender LA HUACHICOL sin que la paraestatal le facturara nada a los dueños que son los políticos del Prianismo…- Imagínense, si así esta PEMEX, cómo estará el SAT, CFE, SEP’, IMSS, ISSSTE, SAGARPA, INFONAVIT, INEGI, entre otras dependencias federales que están a la espera de una auditoria general, para saber la realidad de fondo del desfalco a nuestro México…- VAN POR TODOS…- Ahora dicen que hasta López Doriga es dueño de 21 gasolineras que vendían gasolina robada.

Según las redes sociales la Revista PROCESO sacará a la luz un artículo donde se involucra a este comunicador de talla Nacional. No descarto que sea verdad, pues algunos comunicadores de perfil alto, han sabido involucrarse en actos de corrupción con algunos personajes de la política, los cuales han enfrentado el brazo de la justicia.

Otro que circula en redes sociale3s, es Carlos Loret de Mola, pues supuestamente es dueño de otras tantas gasolineras por la ciudad de México.

MI PUNTO DE VISTA, es que las autoridades federales deben iniciar una investigación contra todos los ciudadanos de los diferentes sectores de la sociedad que hemos participado en el saqueo del país, cosa que ya se anda haciendo contra todos los líderes sindicales de PEMEX y de uno que otro personaje de la vida política del PRI y del PAN….-

MUY A TIEMPOR AGARRO EL PODER Andrés Manuel López Obr5ador, pues predijo desde el 2006 las pretensiones de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Alberto Madrazo, Felipe Calderón Hinojosa, FOX, Diego Fernández de Ceballos, Roberto Hernández, Peña Nieto, entre otros políticos más, la Privatización de PEMEX y de la CFE. El petróleo es el segundo el mejor negocio del mundo mal administrado, Cuando Roberto Hernández vende BANAMEX en 12 mil millones de dólares, mandó decir que los invertiría en la inversión de la Industria Eléctrica, lo cual no se pudo; mucho menos la privatización de PEMEX…- OJALA y AMLO reforme la ley de nuestra constitución para poder rescatar todos esos miles de millones de dólares que desfalcaron de las arcas del erario público de México. Se dice que una vez termine la aclaración del PETROLEO, éste bajará su costo a precios inimaginables.

Primero hay que limpiar todas las dependencias federales, pues es ahí, donde está la corrupción de los malos manejos del dinero de todos los mexicanos. POR MAS DE 80 AÑOS EL PRI nos vio la cara de pendejos a todos los que creímos en su ideología política al pretender mejorar la vida de todas nuestras familias, pero no fue así; primero se llenaron los bolsillos de las riquezas del país, beneficiándose solamente ellos y sus familias; AL PUEBLO QUE SE LO LLEVE LA TRISTEZA……………..-

SE ACERCA ABELANDIA y esta reunión dará mucho de qué hablar y de los personajes que estarán presentes, pues ahí se armará la estrategia que trae entre manos el empresario Ricardo Bours Catelo para lograr ser el candidato oficial a la Gubernatura del Estado de Sonora este 2021, ya sea por el partido del PRI o por el partido INDEPENDIENTE. Hace pocos días declaró en redes sociales que iba a buscar la candidatura por cualquiera de estos dos partidos. La reunión será este fin de semana, las invitaciones ya sé andan repartiendo a todos lo que van en el paquete del aspirante a la silla del gobierno de Sonora…- VEREMOS QUE PASARA………-

POR AHÍ DIJO Rodrigo Bours Castelo que él no acudirá a esta tradicional fiesta de ABELANDIA. Y TAMBIEN DIJO que él invitará a un encuentro llamado: RODRILANDIA, JAJAJAJAJAJAJA. A esta fiesta, puede que si asista yo en lo personal, pues el regidor INDEPENDIENTE ya ha demostrado que si es pueblo y le preocupa el pueblo… Pero al Abel le preocupa nada más lo que a él le interesa… Acarrear agua a su molino… lo demás es FALSO. La fiesta de Rodrigo será de amigos y no de aspiraciones políticas como las que organiza Abel Murrieta con tintes electorales…………- RODRIGO BOURS CASTELO, sigue manteniéndose firme e intolerante con las autoridades porque no hacen nada por enmendar o explicar, porque existen lagunas oscuras en el manejo de los recursos públicos que se destinan para obras del municipio. Sobre esto, el empresario cajemense dice que la administración de Rogelio Díaz Brown, debe ser investigada de fondo para que se aclaren algunas fallas detectadas en su entrega recepción de su administración…- VEREMOS QUE PASA.