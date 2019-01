Politica Regional

Compartir ! tweet





En entrevista conjunta y exclusiva para DOSSIER POLÍTICO con Ernesto Gándara y Ricardo Bours, el primero expresa sobre los "destapes" internos rumbo al 2021 que "es una reflexión que se valora como tal pero algo que hemos dicho siempre es que todavía hay mucho por delante, muchas cosas que hacer por Sonora, no es tiempo de campañas ni precampañas y yo lo vería como una reflexión más que se da en este ámbito al interior del partido de gente que desde luego está en el partido, pero nada más"… Mientras, Bours Castelo sostiene que las aspiraciones de ambos a la Gubernatura de Sonora empezaron hace años, aunque coinciden en que el PRI es mucho más que dos en una nueva realidad donde la sociedad exige el fin de las cúpulas partidistas…

Excelente y exclusiva esta entrevista del brillante periodista director general de Dossier, Oscar Castro, lograda la tarde-noche del miércoles en la capital sonorense, mas en concreto en los pasillos del edificio del PRI estatal, a donde ambos empresarios-políticos, asistieron a la ceremonia de despedida de Gilberto Gutiérrez Sánchez, como presidente de este partido.

DP: ¿Ricardo Mazón solo ve dos viables, se lo dijo a un grupo de columnistas este martes. Pregunto: solo son ustedes dos los viables o se ven más personajes para esa responsabilidad?

EGC: “Yo veo a mucha gente que está participando, no debe de cerrarse ninguna puerta a nada ni a nadie, ni en nuestro partido y seguramente en otros partidos; algo que yo valoro mucho es lo que dijo ahorita el presidente saliente que hay que estar abiertos a alianzas, no las alianzas nacionales que tanto le hicieron daño al propio partido, al PRI, pero sí muchas alianzas regionales.

Yo creo que es parte de la dinámica, decir, hacer las cosas es positivo pero no darle ninguna connotación de nada en especial en cuanto a cualquier personaje”.

DP: ¿El juego para la elección del 21 está abierto?

RBC: “El juego político para el 21 está abierto desde hace muchísimos años que hemos manifestado varios sonorenses las aspiraciones políticas que tenemos abiertamente pero pareciera que se vienen renovando casa sexenio, que han sido Ernesto y muchos otros los que han manifestado sus interés de participar. Yo lo he hecho también.

No es un banderazo, no hay nadie que dé un banderazo, los tiempos ahora son diferentes y nos da la oportunidad de participar abiertamente.

Ernesto comentaba muy claro la importancia de pensar en lo regional, en lo local, y no solamente en eso, Ernesto y yo hemos coincidido en ese tema desde hace mucho que hicimos, por decirlo de alguna forma, un trabajo en conjunto para que la dirigencia estatal se preocupara más por lo local que por lo nacional”.

DP: ¿Además de la unidad a la que se llama ahora mismo, cómo retomar la fuerza en el PRI luego de la posición en que quedó luego de la elección de julio pasado?-

EGC: “Lo ha dicho la presidenta Ruiz Massieu, lo han dicho también muchos priístas molestos, obviamente haciendo la reflexión, todo tiene qué ser de abajo para arriba, no de arriba para abajo, la gente no quiere, no solamente en el PRI, sino en todos los partidos, cúpulas, quiere decisiones y desde luego que se le respeten los liderazgos municipio por municipio.

La unidad no se puede dar en base a la sumisión, la unidad es mucho más, la unidad es la confluencia de voluntades, no la imposición de ellas”.

DP: ¿Los llamados “caciques” pueden influir en la decisión de quién va a la contienda del 2021?

RBC: Esperemos que no sea como antes, la propuesta ha sido que la sociedad participe más en la determinación de las candidaturas, lo comentaba también Gilberto (Gutiérrez Sánchez) y lo ratifica Ernesto, la forma de la toma de decisiones, la falta de consideración, han sido las causas de las derrotas del partido y probablemente haya que socializar más el partido”.

DP: ¿Gilberto hizo un trabajo bueno en lo de la unidad?

EGC: “Creo que hizo un muy buen trabajo, como él mismo lo dijo y es cierto, escuchó, participó y anduvo en todo el estado, desde luego lo que a él le compitió, consensó, y ahí está la muestra el reconocimiento de la propia Comisión Político Permanente y no sólo de un largo aplauso sino de un reconocimiento que lo tiene y que ahí se queda de patrimonio de trayectoria.

Yo creo que Gilberto Gutiérrez hizo un muy buen trabajo en el partido en condiciones muy complicadas y muy adversas en el que él no era el único responsable”.

DP: ¿Si solo se ven dos viables para la contienda por la gubernatura , la gobernadora se queda sin proyecto político, sin carta fuerte para la contienda interna.. ?

RBC: “Es absurdo pensar que existen solamente dos priístas con capacidad, no hay tal cosa, el partido es mucho más que eso”.

EGC: “Yo coincido con Ricardo, no es que alguien emita una opinión que tiene todo el derecho a hacerlo, pero no marca ningún arranque de absolutamente nada.

La gobernadora ha sido muy respetuosa de la dinámica que hay en el partido y las decisiones que vendrán, yo no lo vería así, por lo que ella ha dicho tampoco lo ve así”.

DP: ¿Cuándo estará Ernesto Gándara de lleno, de tiempo completo en Sonora?

EGC: Aquí estoy, tengo que ir a la Ciudad de México a cumplir con un trabajo dentro del Comité Ejecutivo Nacional pero aquí estoy desde hace años y voy a seguir estando”.

DP: ¿Sobre Ernesto de Lucas?

EGC: “Va a hacer un muy buen trabajo y le deseamos lo mejor”.

RBC: “Sin lugar a dudas, llega con muchas ganas de hacer las cosas y con una visión diferente”.

Ah, el ingeniero Abraham Montijo Cervantes, es el mejor posicionado en Cajeme para la presidencia del PRI. Es bien visto por todos los grupos políticos. Está listo por si las condiciones le son favorables, nos dijo!

Por otra parte, es casi muy seguro que Ricardo Bours haya invitado al borrego Gándara al tradicional y anual convivio llamado Abelandia, que será del 18 al 20 del presente mes en El Quiriego, a los que precisamente Ernesto ha asistido en varias ocasiones, como también el amigo Javier Romero Mendoza, nos invitó a la comida de su cumpleaños este domingo a las 2 de la tarde en el céntrico feudo restaurantero de su tocayo y compadre Javier Sánchez.