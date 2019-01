López Obrador afirma que el país crecerá por encima del 2%

Compartir ! tweet





El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país crecerá por encima del 2 por ciento, y no el 1 por ciento como pronosticó el Bank of América, de los Estados Unidos.

Yo acepto los desafíos, si ellos dicen: ‘A ver, uno por ciento’, yo digo ‘más de dos’, o sea, digo, el doble y está grabado. Entonces vamos a ver quién tuvo la razón”, comentó.

López Obrador dijo que su administración está al tanto de mediciones que hacen instituciones y medios de comunicación extranjeros, y exigió que haya seriedad por parte de ellos.

Qué bueno que haya esas proyecciones, yo lo único que pido es seriedad en analistas, en quienes hacen esas proyecciones porque si no a ellos les afecta, se desprestigian”, agregó.

Confió en que la economía mejore toda vez que su administración se ha propuesto erradicar lo que llamó “la variable de la corrupción” en el uso de recursos públicos.

Ello ha permitido, dijo, que el peso se recupere ante el dólar en los 45 días que lleva al frente de la presidencia.

Estoy optimista, porque llevamos dos días en que se está apreciando el peso. Voy a dar un dato: Desde que llegamos a la fecha, en 45 días aproximadamente, se ha apreciado nuestra moneda en un peso 30 centavos con relación al dólar. Y es el peso una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo. Estamos muy bien”, destacó.

Parte de ese combate a la corrupción ha sido la estrategia para acabar con el robo de combustibles.