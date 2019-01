Detienen a Rogelio Aboyte Limón, alcalde de Bácum, en EU con pasaporte falso

* Rogelio Aboyte Limón, alcalde del municipio de Bácum, fue detenido cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos utilizando un pasaporte falso

* Rogelio Aboyte tenía antecedentes por tráfico ilegal de drogas y personas hacia los Estados Unidos, en 2012 había sido sentenciado a 84 meses de prisión

Cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos utilizando un pasaporte falso, agentes de migración detuvieron a Rogelio Aboyte Limón, alcalde del municipio de Bácum, Sonora, confirmaron fuentes de Morena y de agencias de Seguridad Pública Nacional.

En un posicionamiento público, la dirigencia de Morena en Sonora, quien postuló al edil, confirmó que el presidente municipal fue detenido el pasado jueves 27 de diciembre cuando intentaba cruzar la frontera con un pasaporte que no correspondía a su identidad, con el nombre de Jaime Fernando Bautista, por lo que fue detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingles).

Morena Sonora expresa su total compromiso con la justicia y el estado de derecho y esperará la decisión judicial que emitan las autoridades correspondientes con relación a los presuntos delitos que se le imputan al alcalde. No obstante, sea cual sea el fallo, no se acudirá a la defensa de militantes o autoridades emanadas de nuestra organización que participen en acciones ilegales dentro o fuera de nuestro país”, agregó el partido político.

Las últimas dos apariciones públicas del alcalde fueron los días 19 de diciembre en un desfile navideño por las calles del poblado y el 22 de diciembre cuando hizo entrega de apoyos al Departamento de Bomberos, desde entonces a todas las reuniones del Ayuntamiento de Bácum asiste su esposa Mariana Bernal de Aboyte, presidenta del Sistema DIF Municipal.

La dirigencia de Morena advirtió que promoverán que Rogelio Aboyte sea removido del cargo de acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal en Sonora que establece en su artículo 167 que en caso que falte el alcalde se debe informar al Congreso del Estado para que designe un nuevo munícipe de entre los miembros del Cabildo.

Rogelio Aboyte tenía antecedentes por tráfico ilegal de drogas y personas hacia los Estados Unidos, en 2012 había sido sentenciado a 84 meses de prisión, y supuestamente trató de robarle la identidad a otra persona para reingresar hacia el vecino País, sin embargo, no se ha aclarado porque el Presidente Municipal intentó escapar de México.

El municipio de Bácum al sur de Sonora es uno de los ocho pueblos que conforman el territorio tradicional que habita la tribu Yaqui, una zona con alta incidencia de actividad de grupos de la delincuencia organizada. Tomado de Excelsior.