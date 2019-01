DA RESPUESTA ALCALDE A VECINOS DE PUEBLO YAQUI

Compartir ! tweet





Ante las dudas manifestadas por un grupo de habitantes de la comisaría de Pueblo Yaqui, el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, les confirmó que ellos son parte fundamental del Plan Municipal de Desarrollo, al igual que lo son las familias de cualquier delegación, comunidad o colonia del municipio.

“Yo gobierno sin distingo para todos y mi partido se llama Cajeme, lo que significa que no hay diferencias en cuanto a la satisfacción de necesidades de las comisarías y delegaciones, y la respuesta a sus solicitudes se da a través de las diferentes dependencias municipales, por lo que siempre estamos abiertos y con disposición para atenderlos”, señaló Mariscal Alvarado.

Manifestó que los presupuestos no están del todo concluidos, pero si están todos incluidos, pues no se desatenderá a ningún ciudadano de Cajeme, ya que se cuenta con esquemas extraordinarios para dar atención a quien lo necesite.

“Esta es la democracia, misma que a veces es dura, pues a nadie le gusta perder, sin embargo las condiciones están dadas para ser incluyentes y gobernar juntos con el mismo objetivo de sacar adelante al municipio”, agregó el Alcalde.

Al informarles que el próximo 14 de febrero llevarán a Pueblo Yaqui el programa de Gobierno Abierto, donde estarán presentes todas las dependencias municipales para brindar atención directa a la ciudadanía, el Alcalde les dijo que respeta a los liderazgos, pero que esto no implica que deba dejar a atrás a las instituciones ni a los programas de desarrollo municipal.

Los visitantes agradecieron al Presidente Municipal por la atención que les brindaron y se comprometieron a trabajar en coordinación con el municipio, en el entendido de que, al final, todos serán beneficiados.