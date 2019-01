Ofrecen empleo a jornaleros del sur de Sonora

Compartir ! tweet





Navojoa, Sonora; a 10 de enero de 2019. Para apoyar la economía de los jornaleros del sur del estado, luego de las heladas que afectaron los cultivos, se reunieron autoridades de la región del Mayo, con el Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Horacio Valenzuela Ibarra, quien anunció la oferta de más de mil empleos en campos agrícolas de la costa de Hermosillo y Guaymas.

El funcionario estatal detalló que en reunión con varios agricultores se les expuso la situación del sur de Sonora y Cajeme, con las heladas en las que se perdieron 420 mil jornales.

“No hay trabajo para nuestra gente y atendiendo instrucciones de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, nos dimos a la tarea de buscar espacios para que los ciudadanos tengan empleo. Esta es una opción de emergencia, en la que agricultores y empresarios de fuera abren sus puertas a las personas del sur del estado, también esperamos el empleo temporal pero esta es una alternativa inmediata.”, argumentó.

Añadió que en la costa de Hermosillo, y Guaymas ofrecen mil 145 empleos disponibles desde este momento, lugares que cuentan con dormitorios, cocinas industriales, por lo que no les costaría el hospedaje, de igual manera el transporte hacia allá, en programas de trabajo no menores a 90 días, con sueldos de 208 pesos diarios y opción de llevar a sus esposas.

Valenzuela Ibarra especificó que en Nogales hay trabajo en área de maquila, con alrededor de 3 mil vacantes y sueldos de 175 pesos diarios, para el cual el transporte sería gratuito, solo que lo ideal es para personas que tengan un lugar a donde llegar, ya que no cuentan con dormitorios.

La alcaldesa, María del Rosario Quintero Borbón, agradeció la presencia de autoridades estatales y de los representantes de los diferentes municipios como Benito Juárez, Huatabampo, Rosario, Álamos y Etchojoa.

Reconoció la propuesta ya que es una buena alternativa para tantas personas que están sin trabajo, sin embargo, hizo la solicitud de programas de Empleo Temporal, ya que es fundamental propiciar la integración familiar al conservar unidos a sus miembros.

“Esta será una muy buena opción para muchas personas que tengan la oportunidad de irse a otras partes, y significa un ingreso para sustento de las familias, pero esperamos que llegue el empleo temporal por que nos gustaría que la gente no se vaya”, expresó.

Especificó que los interesados en estos empleos pueden dirigirse a la Dirección de Comunidades Rurales y a Bienestar Social (antes Sedesol), donde les darán la información necesaria.