Marea Brava

Compartir ! tweet





* EL PRI-SONORA, decide poner a un perdedor como Presidente del PRI-Estatal; Este es el famoso PATO DE LUCAS. En una palabra no quieren avanzar en la vida política interna del tricolor. No han entendido que necesitan nuevos rostros, nuevas ideas y nueva sangre para que impulse en común acuerdo el desarrollo político interno de este partido

* INSPECCION Y VIGILANCIA MUNICIPAL DE CAJEME, a través de su titular Silvia Camargo, debe aplicar la ley con multas elevadas a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad, ya que los mismos, al término de sus labores, dejan un reguero de basura…- Aquí es donde los inspectores a su cargo, deben realizar un recorrido para verificar que cada quien levante sus desperdicios, o en su caso aplicarles las multas correspondientes

Eduardo Flores

INSPECCION Y VIGILANCIA MUNICIPAL DE CAJEME, a través de su titular Silvia Camargo, debe aplicar la ley con multas elevadas a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad, ya que los mismos, al término de sus labores, dejan un reguero de basura…- Aquí es donde los inspectores a su cargo, deben realizar un recorrido para verificar que cada quien levante sus desperdicios, o en su caso aplicarles las multas correspondientes contra esos vendedores COCHINOS que creen que el Gobierno Municipal tiene la responsabilidad de mantenerles limpias sus áreas…- ¡MUCHO OJO SILVIA!… Pon a trabajar a tu equipo de trabajo. Que desquiten el sueldo………- LA NUEVA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2019, trae muchas sorpresas para varios empresarios cajemenses…- Y tendrán que aceptarla porque el nuevo modelo de gobierno de MORENA es claro y trasparente para todos…….- GAMESA necesita una limpia con una gallina negra de las que se utilizan en la Etnia Yaqui…- Resulta que a la hora de estar realizando trabajos para demoler un edificio al interior de los patios de esta empresa, éste le cae encima a una maquina (Retro) pesada que realizaba maniobras para su demolición. Afortunadamente las cosas no llegaron a mayores, ya que el operador de la máquina. Solo recibió lesiones que no ponen en riesgo su vida…- ¿Y Protección Civil dónde estaba?…………- LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, puso en marcha la plataforma digital Universidad Virtual Sonora 3.0, programa que permitirá a los estudiantes sonorenses a acceder a educación superior en línea…- Se dice que a partir del 11 de enero entrara en funcionamiento esta plataforma digital. Con esta novedad, jóvenes y adultos podrán estudiar en línea con la Universidad Estatal de Arizona…-“Cada vez la tecnología nos está llevando a otro nivel , y eso es lo que tenemos que aprovechar”…- Con esto nuestros jóvenes ya no tendrán que salir de nuestra ciudad para estudiar una carrera universitaria, gracias a los buenos acuerdos que toma nuestra Gobernadora del Estado,. Lic. Claudia Pavlovich Arellano……………….- EL PRIISMO SONORENSE, empieza a hacer ruido entre su militancia con miras a prepararse para el 2021…- Una restructuración de fondo y de perfiles es lo que se encuentra realizando el PRI-SONORA, pues saben que si no se ponen de acuerdo, seguirán ocultos como hasta el momento lo hacen, ya que la estrategia que se utilizó en la campaña pasada, no fue la acertada, porque intereses personales de quienes pretendieron acarrear agua su molino, ocasionó la fuerte derrota que les propinó MORENA por varios municipios del Estado de Sonora…- SI NO ACTUAN CON INTELIGENCIA, SU FUTURO SERA INCIERTO para todos otros SEIS AÑOS EN SONORA. Digo. A parte de los seis de Andrés Manuel López Obrador……- ¡FEO CASO!…- La gente les cobró muy cara la factura al no entender que llevaban al país a la quiebra, y todo por la ambición de unos cuantos que hoy se encuentran en las sillas de los acusados, por tanto robo y daño que por años nos hicieron a todos los mexicanos………- AHORA VEREMOS QUE PASARA EN ESTOS SEIS AÑOS DE AMLO………………- LLEGO TESORERIA a tu Colonia, llevando el programa “Acércate y ponte al día” en Pueblo Yaqui…- FUE EL Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien puso en marcha este programa para que la ciudadanía se ayude con los descuentos especiales de estos tres meses del año. Hay que aprovechar estos buenos descuentos que viene ofreciendo nuestra primera autoridad de Cajeme. Sucedió una cosa curiosa al inicio de este evento, donde el comisario del lugar Fredy Verdusco fue cuestionado por el líder social Pedro López, quien con palabras altisonantes, le dijo algunas supuestas verdades cuando fue regidor en la administración como Alcalde de Rogelio Díaz Brown. Déjenme decirles que si llamo la atención de los presentes y del propio Alcalde Mariscal Alvarado, pero, éste último, le reconoció su trabajo al frente de esta comisaria. Al cierre del evento, Pedro López se disculpó públicamente ante el edil cajemense por el berrinche grosero que hizo, invitándolo el propio Presidente Municipal a que se sumara al proyecto de la Cuarta Transformación…- ASI LAS COSAS POR PUEBLO YAQUI……………… POR ULTIMO, LES DIGO QUE GUSTAVO ALMADA entregará este próximo viernes las riendas del Partido Movimiento Ciudadano (MC), responsabilidad que caerá en manos de MANUEL SCOTT, quien iniciará el trabajo que otros no han podido hacer…- VEREMOS SI ESTE LO HACE BIEN…………- EL PRI-SONORA, decide poner a un perdedor como Presidente del PRI-Estatal; Este es el famoso PATO DE LUCAS. En una palabra no quieren avanzar en la vida política interna del tricolor. No han entendido que necesitan nuevos rostros, nuevas ideas y nueva sangre para que impulse en común acuerdo el desarrollo político interno de este partido, el cual va de picada por los malos trabajos que han venido realizando por más de 80 años en la vida interna de México…- !!!que les pasa!!!…………..-

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90- 71