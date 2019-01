Politica Regional

Compartir ! tweet





Si no hay más que Ernesto Gándara y Ricardo Bours ¿a quién apoyará Ricardo Mazón?…: La inusual aparición del poderoso empresario Ricardo Mazón Lizárraga conversando con el llamado Grupo Compacto da la capital sonorense que integran diversos periodistas locales llamó la atención y seguramente sus dichos permanecerán buen tiempo en la agenda pública y generarán reacciones en la clase política, señaladamente la tricolor… Ayer miércoles a eso de las seis de la tarde, Gilberto Gutiérrez Sánchez dejaria de la Presidencia del CDE del PRI, espacio que luego de la tramitología estatutaria del caso, pasará a ocupar Ernesto de Lucas Hopkins, en el marco de un retorno a tal responsabilidad ya que como se sabe ya encabezó dicho liderazgo por pocos meses por allá en el 2008, hasta que fue desplazado por Roberto Ruibal… Ante el anuncio del paro de la mina “Buenavista del Cobre” en Cananea, el secretario general de la CTM Sonora, Javier Villarreal Gámez, pidió que “que no se opte por la violencia ni por la parálisis de la mina sino por el diálogo”

Inusual, dice el chapo Arturo Soto, porque Mazón Lizárraga no suele aparecer públicamente haciendo declaraciones sobre el acontecer político, sin que ello signifique que no tenga una activa participación desde el séptimo piso de su edificio en el Vado del Río, donde siempre hay una antesala más nutrida que en su partido o en importantes oficinas de gobierno.

Básicamente, lo que el empresario asentó es que en perspectiva, el PRI no tiene más perfiles que los de Ernesto “El Borrego” Gándara Camou y Ricardo Bours Castelo para competir por la gubernatura en 2021; que no hay tiempo para hacer crecer otros perfiles y que en esa coyuntura él se hará a un lado en la coordinación de cualquier campaña.

Detengámonos un poco en la primera aseveración, no porque se trate de un descubrimiento sorprendente, sino porque tanto El Borrego como Ricardo Bours no son, en estos momentos, los personajes que concitan más simpatías en el grupo gobernante y, antes bien, diríase que si de ellos dependiera preferirían un tercero (o una tercera) opción.

“Pero esto se engarza con la segunda aseveración, porque esa tercera opción, de acuerdo con lo que interpreto del entrevistado por los colegas, no tendría oportunidad de crecer significativamente”, dice el bien enterado Arturo Soto en su muy solicitada y leida columna en el portal de Dossier Politico.

pecialmente, y esto es de mi cosecha, no de la de Mazón, en un contexto en el que el gobierno federal trabajará sin descanso en la consolidación de su proyecto de nación y por ende, en sus proyectos políticos para arrebatarle la gubernatura al PRI en 2021. Y esto incluye el uso clientelar de los multimillonarios recursos públicos para ampliar su base social a partir de los apoyos a sectores que desde siempre, han sido un abundante venero de votos.

La tercera aseveración del empresario, en el sentido de que se hará a un lado de la campaña priista en 2021 suena menos verosímil. Nadie que conozca al empresario hermosillense lo imaginaría fuera de los círculos donde se toman las principales decisiones político-electorales en Sonora.

Ahora bien, en una situación aún hipotética en la que el PRI estuviera ante la disyuntiva de postular a Ernesto Gándara o a Ricardo Bours como candidato a gobernador ¿a quién apoyaría Ricardo Mazón?. Pero bueno, ya de parte de Politica Regional, a fines del mes pasado, Ricardo Bours nos dijo a un servidor y a la amiga periodista Aracely Martinez, que sus reaciones con Ernesto Gándara son buenas.

Aquí y ahora, creo que su apoyo se decantaría por El Borrego, considerando que en los últimos meses ha habido fricciones fuertes entre el grupo que representa Mazón y que sin duda tiene como líder a Manlio Fabio Beltrones, y el no menos poderoso clan Bours, de notable influencia política sobre todo en el sur del estado, pero con fuerte presencia en otras regiones.

Ni Ricardo, ni Eduardo ni Rodrigo Bours Castelo, los tres hermanos de esa familia con una participación más activa en la política electoral en Sonora, han tenido empacho en cuestionar acremente las decisiones que se tomaron el año pasado en la definición de las candidaturas del PRI a diversos cargos de elección (señaladamente la del senado de la República que recayó en Sylvana Beltrones) y que derivaron en estrepitosas derrotas.

Mazón asegura que había buenos candidatos y candidatas, pero el tsunami morenista le hubiera pasado por encima a cualquiera, aunque los Bours sostienen que las malas decisiones contribuyeron a fragmentar los apoyos en el PRI y a buscar otras opciones, como de hecho lo hicieron.

Ahora bien, hay quien piensa que el debate sobre quién ocupe la candidatura del PRI al gobierno del estado es irrelevante, considerando que ese partido quedó hecho añicos y no tiene ninguna posibilidad de disputar seriamente la gubernatura, pero lo cierto es que faltan dos años para situarnos en esa coyuntura y a como están las cosas, nadie sabe lo que va a pasar.

Entre otros no menos importantes, ante el anuncio del paro de la mina “Buenavista del Cobre” en Cananea, el secretario general de la CTM Sonora, Javier Villarreal Gámez, pidió que “que no se opte por la violencia ni por la parálisis de la mina sino por el diálogo”.

“Existe la legalidad en este caso, por lo que los integrantes de la Sección 65 tienen la opción de “el camino legal, ¿cuál es el camino legal? pues es un juicio de legalidad del contrato y si ellos quieren tener la representación de los trabajadores de Cananea, deben de presentar una demanda de titularidad”, indicó.

En temas menos preocupantes, ayer miércoles a eso de las seis de la tarde, Gilberto Gutiérrez Sánchez dejaria de la Presidencia del CDE del PRI, espacio que luego de la tramitología estatutaria del caso, pasará a ocupar Ernesto de Lucas Hopkins, en el marco de un retorno a tal responsabilidad ya que como se sabe ya encabezó dicho liderazgo por pocos meses por allá en el 2008, hasta que fue desplazado por Roberto Ruibal.

Ese cambio estaba sobradamente anunciado, luego que Gutiérrez Sánchez desde hace semanas puso su renuncia sobre la mesa en función de decisiones lógicas luego de las variantes tan marcadas en la correlación de fuerzas políticas en la entidad y al interior del mismo PRI.

El ya casi exdirigente estatal de ese partido realizó una excelente gestión que desafortunadamente para él y para sus correligionarios no se tradujo en buenos resultados en la pasada elección por razones de sobra conocidas, aunque si de consuelo se tratara, a cualquiera que hubiera estado en su posición le hubiera pasado lo mismo.

Como sea, destacable el trabajo de recomposición y reacomodo que realizó durante los meses pasados, cuando a pesar de condiciones adversas de todo tipo, realizó recorridos por municipios de la entidad en un esfuerzo bien logrado para detener el cerco mientras se tomaba la decisión que este miércoles se concreta, con la seguridad de que el saldo de su gestión le resultará favorable.