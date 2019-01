Expresidentes toleraron robo de gasolina, afirma López Obrador

Compartir ! tweet





* Asegura el mandatario que administraciones anteriores no hicieron nada para combatir el huachicoleo; ‘pronto’ se normalizará el abasto de gasolina, asevera

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a no caer en situaciones de pánico y a no dejarse someter por la delincuencia de cara al desabasto de gasolina en algunas zonas del país.

Al asegurar que “pronto” se normalizará la distribución de combustible en el territorio nacional, el presidente de México informó que la crisis de desabasto se agudizó el martes debido a una “fuga” originada en el tramo que corre de Tuxpan a Azcapotzalco a la altura de un ducto en Hidalgo.

De acuerdo con el presidente, se desconoce hasta este momento si la fuga fue provocada o accidental, mas adelantó que este miércoles quedará reparada y ello contribuirá a normalizar el abasto de gasolina en las regiones afectadas durante las últimas horas.

Pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia, que entre todos luchemos y acabemos con el robo de combustible (…) hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas, es otro sistema de distribución al de Pemex y por eso se cerraron ductos y se están abriendo conforme se considera prudente”, dijo.

El presidente hizo también un llamado a los transportistas del país para que ayuden a resolver en menor tiempo el problema de la distribución de los combustibles, pues al modificar la manera de hacer llegar las gasolinas a las estaciones de servicio cambió al implementar las acciones contra el huachicoleo y aún no es tiempo de abrir en su totalidad las válvulas.

Tanto la fuga en Hidalgo como el cambio en la manera de distribuir el combustible, reconoció el presidente, son las causantes de los retrasos y las largas filas en las gasolinerías.

“Estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas y esto significa demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolinerías, sería fácil abrir los ductos y decir se normalizó ya la situación, pero mantener a sabiendas el robo; es decir, aceptar, tolerar el robo, eso no lo vamos hacer vamos a resistir todas las presiones que sean y le pido a la gente que nos ayude (…) actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse”, expresó el mandatario al destacar que el martes se robaron sólo 27 pipas de combustible.

Poco antes de finalizar la conferencia desde palacio Nacional, López Obrador sostuvo que el robo de combustible “fue tolerado” por los expresidentes mexicanos Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero no hicieron nada para combatirlo.

“Había una especie de ceguera, no se veía y cómo que no se ve que se están robando mil pipas diarias, era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres sexenios, así y los sistemas (..) había la información, pero no se actuaba, es muy difícil decir ‘yo no sabía’, las autoridades sabían” expuso.

-¿Fueron cómplices los expresidentes?, se le preguntó.

-Tolerancia vamos a decir, de todos hubo omisión, lo sabían todos, desde Fox, ¿quién le siguió?, Calderón, todos.

-¿Enrique Peña Nieto le mencionó algo al respecto? ¿Usted lo cuestionó?

-No, no, sobre este tema, pero era evidente que se sabía; tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios, sobre robos, una cosa increíble.