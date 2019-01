Solicita Sylvana Beltrones que decreto de estímulos fiscales contemple a todos los municipios de las entidades fronterizas

Compartir ! tweet





* Solicitó en sesión de la Comisión Permanente del Senado que el decreto contemple a los estados como una totalidad y no solo una franja

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2018.- La senadora Sylvana Beltrones Sánchez presentó punto de acuerdo en representación del Grupo Parlamentario del PRI, en el que se solicita que el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza no solo beneficie a los municipios de la franja, sino que considere a los estados fronterizos en su totalidad, agregando que es necesario que la SHCP explique los alcances y efectos de los beneficios fiscales.

La senadora Beltrones detalló en su exposición que el decreto contiene medidas que son discriminatorias al no tomar en consideración un criterio justo y dejando fuera a otros municipios de la frontera que debieran de incluirse y además no contempla con los beneficios estipulados en el decreto a municipios de la región fronteriza del sur.

Otra de las observaciones que formuló la legisladora al presentar el punto de acuerdo fue en el sentido de que las medidas de establecer estímulos fiscales en el cobro de IVA e ISR, elimina de los beneficios a sectores importantes de la economía, como es el sector primario de ganadería y pesca, así como a las maquiladoras, las sociedades cooperativas de producción y la prestación de servicios profesionales entre otros.

Beltrones Sánchez explicó que resulta importante puntualizar que el crédito fiscal que menciona el decreto no es una reducción al impuesto, por lo que favorecerá a intermediarios, pero no al consumidor final, puntualizando que fue precisamente ese hecho lo que detonó la re-homologación del IVA en la administración pasada, ya que no habrá una reducción en los precios y sólo incrementa el margen de las empresas.

En nombre de los senadores del PRI argumentó que aun cuando se dice que el estímulo es para incentivar la inversión, generar empleos y traer nuevas empresas, se condiciona el otorgamiento solo a las empresas con una antigüedad mínima de 18 meses para ingresar al padrón y que la inscripción al mismo será en marzo de cada año, por lo que se elimina la posibilidad de que nuevas empresas se beneficien del estímulo

El decreto también discrimina a empresas por buenas prácticas o por su contribución al desarrollo económico, ya que en el artículo tercero dice que se dará el estímulo de ISR a empresas siempre y cuando no gocen de otro estímulo fiscal, por ejemplo, los que da el SAT por contratar personas con discapacidad o adultos mayores; o los que se dan a empresas que realizan investigación y desarrollo.

Con el objeto de determinar efectivamente el contenido del decreto, solicitó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, explique los alcances del decreto, así como la merma que esto pudiera causar en los ingresos de la federación y sus efectos en el corto y mediano plazo.

Para finalizar Sylvana Beltrones expresó que el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su preocupación en que las medidas tomadas se hicieron mediante un decreto emitido de manera unilateral y no mediante una decisión parlamentaria y democrática.