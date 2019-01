Politica Regional

Compartir ! tweet





Arropados todos los candidatos morenistas y sus satelites el Partido del Trabajo (ni es partido y ni sus dirigentes son trabajadores) y el traidor Partido Encuentro Social (por unas candidaturas entregó su ideologia cristiana a los comunistas y socialistas de Morena) por el fenómeno politico del momento –AMLO–, a lo largo y ancho del pais, de Sonora y de los principales municipios de Sonora –Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales y Hermosillo–, no hayan como legislar ni como gobernar!!!… Sin sustento alguno los disparates del Cachito en relacion a la CTM estatal y al Sindicato Minero de Cananea, demostrándose una amplia unidad en las masivas reuniones del mes pasado tanto en Cananea como en Nacozari en torno a su dirigente estatal Javier Villarreal Gamez y a esa solida central obrera, caray, hasta a Toño Valdez Villanueva se lo llevó al baile, siendo de sobra la lealtad y unidad de éste para con Javier, es cierto, al menos aqui en Cajeme, hubo un garral error al ofrecerle y entregarle al vival y camionero transa de Luis Acosta Cárdenas la CTM cuando por justicia le correpondia a Jaime Gámez Gómez .

A casi cuatro meses del arrollador triunfo, concretamente morenistas y petisistas, algunos alcaldes aun no designan al cien por cierto de sus funcionarios, y, en algunos casos, cuando ya habian completado llenar los principales puestos –claro, con amigos y parientes cercanos y lejanos–, a algunos les han pedido la bola y a empezar de nuevo, ademas de estar convertidos sus cabildos en reales brazas ardientes, y no de parte de regidores de la oposición priistas y panista, sino de los propios morenistas y petistas.

Por el lado de la oposición, PRI y PAN siguen, al menos aqui en Cajeme, en la lona y sin oxigeno, preparando los cambios, de manera concreta en el tricolor, donde poco a poco hay interés de reconocidos perfiles politicos, primero, se empezaron a manejar los nombres del exdiputado actual delegado de la SEC en el sur de Sonora, Abraham Montijo Cervantez, y del también ex diputado y Procurador Agrario en la entidad, Raul Acosta Tapia.

En el caso del primero, a mediados de diciembre nos dijo en sus oficinas, que si las condiciones politicas le son favorables, si buscaria contender por la presidencia del partido, y en el caso de Acosta, éste de plano se encerró a piedra y lodo en su casa tras el descalabro tricolor de julio, no contestando ni llamadas telefónicas ni mensajes wasaperos, aunque cuando da señales de vida, las da a través del señor de los Rumbos, por lo general de tipo social y deportivo, pero hasta ahi.

También ha entrado en la escena, el ex tambien ex diputado y ex candidato a la alcaldia local, Emeterio Ochoa Bazua, sin duda alguna, el mas idoneo para la presidencia del partido tricolor con o sin padrinazgos politicos. Emeterio realizó la mejor campaña politico-electoral de todos los entonces candidatos, pero el fenómeno AMLO se lo llevó en la corriente, aunque segun personajes politicos de altura, aun no era el momento indicado para que fuera candidato a la alcaldia por su juventud.

Por el lado del PAN poco o nada hay de que hablar, solo hay que esperar.

Por cierto, ayer martes a mediodia en la cafeteria del San Jorge, el siempre optimista y dador de amistad, Marco Antonio –Quilochas– Rodriguez, delante del abogado Pedro Haro y un servidor, comentaba que el alcalde Sergio Pablo Mariscal deberia de tener como asesor permanente al ex alcalde Jesus Felix Holguin,”pues en sus dos administraciones, Chuy trabajó siempre por contar con una ciudad limpia y ordenada, sin baches ni fugas de agua, destinando la mayor parte del presupuesto a esos rubros”.

Y vaya que el Quilochas tiene mucha razón, la limpieza de la ciudad deberia tener prioridad en los recursos, pero en las ultimas tres administraciones priistas–Pancho Villanueva, Rogelio Diaz Brown y Faustino Félix Chávez–, la gran mayoria de los recursos publicos se fueron a dependencias que de alguna u otra manera duplicaban y hasta triplicaban funciones de dependencias estatales y federales, además de crear otras direcciones para darle chamba a sus amigos y en la mayoria de los casos con elevados salarios, obvio, sin contar el elevadisimo nivel de corrupción.

En otros asuntos, sin sustento alguno los disparates del Cachito en relación a la CTM estatal y al Sindicato Minero de Cananea, demostrándose una amplia unidad en las masivas reuniones del mes pasado tanto en Cananea como en Nacozari en torno a su dirigente estatal Javier Villarreal Gámez y a esa sólida central obrera, caray, hasta a Toño Valdez Villanueva se lo llevó al baile, siendo de sobra la lealtad y unidad de éste para con Javier, es cierto, al menos aqui en Cajeme, hubo un garral error al ofrecerle y entregarle al vival y camionero transa de Luis Acosta Cárdenas la CTM cuando por justicia le correpondia a Jaime Gamez Gomez .

Finalmente, gratos encuentros a fines del pasado mes, con nuestra amiga, la brillante y profesional periodista Aracely Martinez Ortega, ofreciéndonos una cena en la terraza de Libros y Mas, Ricardo Bours Castelo, conversando Aracely y Ricardo de sus recientes viajes, por separado, a Israel, y a pregunta expresa, el ex alcalde nos dijo que ya ha visitado 62 municipios de la entidad en los que ha encontrado amigos y apoyos para su proyecto politico por la gubernatura de Sonora, ah, ya nos envió la invitación al convivio de Abelandia, del 18 al 20 del presente, como también grato encuentro con el ex gobernador Armando López Nogales en el Yori Inn.