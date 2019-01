Marea Brava

Compartir ! tweet





* AUNQUE FUERON ADVERTIDOS QUE no habría lugar para ellos en el gobierno, los 27 integrantes del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, cinco no estuvieron de acuerdo con hacer públicos sus posibles conflictos de interés, mientras que otros tres, ni siquiera cuentan con un registro de haber presentado sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)…- Y LES VALE.

EN SONORA TAMBIEN HAY “huachuicoleros” de cuello blanco; ladrones de combustible que perforan los oleoductos del gobierno federal y roban hidrocarburos con un valor de 3.000 millones de dólares al año. Las investigaciones están a fondo y parece ser que ya existen algunas declaraciones de detenidos que evidencian a más de cuatro cajemenses que se han dedicado al robo de gasolina y diésel…- LO BUENO QUE DICEN CUELLO BLANCO, porque el de la perrada es de cuello negro (sucio)… ¡AGUAS CACIQUES!………

PÁRA LA Lic. Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, le preocupan más los feminicidios, los violadores, bandas de Roba carros y ladrones de domicilios, lo cual no sé descarta que es buena su operatividad contra estos indeseables personajes, pero también debería contra atacar a los narcotraficantes de grandes vuelos que tienen minado a todo Sonora con vendedores de diversas drogas y nadie hace nada para enfrentarlos…-

DICE LA CUARTA TRANSFORMACION que los resultados se verán hasta dentro de tres años. Mientras hay que agacharnos para que no nos toque una bala perdida del crimen organizado…- Y DE LOS ESTATALES que dieron muerte al chofer del UBER en Cajeme, jamás se supo nada de ellos. Todo hace indicar que se les permitió la fuga por parte de altos mandos POLICIACOS.

Sé que cometieron un grave error estos pobres elementos de la Policía Estatal contra el joven estudiante que operaba la unidad del UBER, pero, también s,e, que altos mandos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, trataron de aparentar que el operador del UBER era otro delincuente más que caía abatido por elementos de la policía estatal, cosa que no sucedió as.i, pues fueron evidenciados a través de las redes sociales con una fotografía cuando cargaban al joven del UBER…- CUANTOS CASOS HABRA ASI…- Y UNO NI EN CUENTA…………….

TOMO PROTESTA EL COMITÉ CENTRAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ello con la finalidad de coadyuvar la apertura, desarrollo y consolidación de los comités y consejos ciudadanos, a través de la participación ciudadana en estrategias para el desarrollo de la comunidad donde viven…- El Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó la protesta a los integrantes del Comité Central de Consejos Ciudadanos. Quienes a través de un modelo de trabajo funcional, involucren a la ciudadanía para que participen en la solución de los problemas y sean parte de la solución que los propios vecinos solicitan.

Este Comité quedó integrado por el Secretario Ejecutivo, David Valladares Aranda; el Subdirector de Comisarías y Delegaciones, Octavio César Quintero Valenzuela; el Coordinador de Programas Sociales, Francisco Vega López; el Director de Educación Municipal, Leonel Acedo Félix; la Subdirectora de Organización de Vecinos en el programa Policía de Barrio, Nelly Robles y el Director de Desarrollo Comunitario, Javier Ozorio…- POCO A POCO SE VA ARMANDO el equipo de trabajo del nuevo modelo de gobierno para Cajeme, por parte de nuestra primera autoridad, quien trae muy buenos planes para los próximos tres años de su gobierno.

