CON RESCATE DE OCHO CALLEJONES AVANZA EL CORREDOR CULTURAL DE CAJEME

Para dar continuidad al programa Cajeme al 100 y con ello mejorar la imagen y funcionalidad de la ciudad, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y la Presidenta del Sistema DIF, Margarita Vélez de Mariscal pusieron en marcha las obras de rescate artístico de ocho callejones, de los cuales seis de ellos forman parte del corredor cultural de la localidad.

El Presidente Municipal, acompañado por funcionarios públicos y promotores de la rehabilitación integral de dichas vialidades, inició el barrido de limpieza en uno de los callejones que serán intervenidos por artistas locales.

“Cajeme al 100, no sólo es la rehabilitación de callejones, sino que es un programa que inició con la celebración del 91 aniversario del municipio y que se extenderá con obras mejoramiento en la infraestructura urbana hasta el festejo del centenario, con el objetivo de coadyuvar en el desarrollo integral de las familias cajemenses”, manifestó Mariscal Alvarado.

Añadió que el recate de los espacios públicos, no sería posible sin la decidida participación de los jóvenes y de la ciudadanía en general que se comprometen por contar con una comunidad más tranquila, armoniosa y funcional donde sea posible la sana convivencia familiar.

La Presidenta de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, reconoció el trabajo desinteresado que imprimen los jóvenes en estas jornadas de limpieza y transformación visual de los callejones; además señaló que la intervención artística de estos espacios se suma a los callejones ya rescatados, como lo son el Callejón de la Inclusión y el Callejón Bunka, gracias al objetivo de la administración, a la productiva participación ciudadana y a la contribución de las diferentes dependencias municipales.

El Director Creativo del Callejón Bunka, Rafael Evans agradeció a las autoridades por la oportunidad y el apoyo que el gobierno municipal destina a los jóvenes para rescatar los sitios públicos y transformarlos en espacios libres de violencia.

Mientras que, a nombre de los comerciantes del sector, Cuquis Larios dijo que con la rehabilitación del callejón Bunka, los negocios se han visto favorecidos por la visita de familias de la localidad y de otras ciudades de la región.

TEMÁTICAS DE LOS OCHO CALLEJONES

Con el fin de dar orden en la realización en los trabajos de rehabilitación, se otorgaron pañuelos de diferentes colores a los líderes ejecutivos y a los coordinadores de cada callejón.

El color blanco es el distintivo que portarán quienes intervengan el callejón Brasil, entre Zaragoza y Galeana, cuya temática será Astronomía y será coordinado por Ismael Acuña.

El mismo callejón Brasil, pero entre Guerrero e Hidalgo será rehabilitado con el tema de Culturas Populares y, bajo la coordinación de Arantza Kawaminami usarán como distintivo el color amarillo.

El rojo es para el callejón Bolivia, entre No Reelección y Galeana, cuyo tema será Animé, coordinado por Alexis Sagasta.

Juana Estrada, con el distintivo azul, coordinará el rescate del callejón Brasil, entre No Reelección y Guerrero, con el tema Adaptado.

Magenta es la temática que bajo la coordinación de Daniel Santos y con el distintivo púrpura, se plasmará en el callejón Bolivia, entre Guerrero e Hidalgo.

El Negro es para los jóvenes coordinados por Eben-Ezer Bobadilla, quienes trabajarán en el callejón Bolivia, entre Zaragoza y Galeana, con el tema Infantil.

Mientras que Danitza Flores coordinará la rehabilitación del callejón Colombia, entre Galeana y Zaragoza, cuya temática es la Mujer y portarán el pañuelo rosa.