No vamos a ‘flaquear’ ante huachicoleo: López Obrador

Compartir ! tweet





El presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha magnificado el desabasto de combustible en el país, ya que en México “hay gasolina suficiente” para cubrir la demanda de los ciudadanos, solo que el problema es la distribución en algunos puntos del territorio nacional.

Bajo la advertencia de “a ver quién se cansa y recuerden que soy perseverante” el jefe del ejecutivo federal aseguró que pronto se normalizará el abasto de gasolinas en aquellos lugares donde ha escaseado y explicó a los ciudadanos que la falta de gasolinas obedece a los cambios que se efectúan desde diciembre pasado en el sistema de distribución del combustible con el propósito de impedir la ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos.

Dijo que otra de las razones por las cuales se registró el desabasto de combustible en lugares como Guanajuato fue consecuencia del operativo contra el huachicoleo, pues al reducirse significativamente esta práctica, los grupos que se dedicaban a vender en el mercado negro las gasolinas, se han quedado sin el producto, pues las válvulas que abastecían “los ramales” alternos a los ductos no se dejan abiertas como antes sucedía, que desde “un piso de la Torre de Pemex en la Ciudad de México” se percataban de la sustracción del combustible “pero no cerraban las válvulas”.

De hecho, informó que si bien no hay amenazas a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, de los 4 mil policías militares que se desplegaron para el combate al huachicoleo en diciembre pasado, desde este lunes 900 elementos más reforzarán la vigilancia en las zonas donde se lleva a cabo el abastecimiento de las pipas que distribuyen el combustible.

“Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible.

Le puedo decir a la gente que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas, estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado, hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del ejército en instalaciones de Pemex y vamos a seguir fortaleciendo”, detalló en conferencia en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

En su encuentro con los medios de comunicación, el presidente demandó a quienes se dedican al robo de combustible, abandonar esa conducta ilegal porque ahora, a diferencia de antes, el gobierno ofrece oportunidades y no lleva a cabo huachicoleo.

“Hay lugares donde la gente protesta, no todo el pueblo, pero sí hay grupos que protestan cuando hay presencia del gobierno federal para evitar la ordeña de ductos; entonces, ¿qué les digo a todos los ciudadanos? Que esos ingresos que se obtenían por la vía ilegal, toda esa economía informal, ahora tiene como opción una economía legal, formal, que es el hecho de que puedan inscribirse los jóvenes y tener su trabajo como aprendices y el que quiera poner un pequeño negocio cuenta con crédito barato.

“Llamo a todo el pueblo para no caer en la ilegalidad, nunca se justifica un acto ilegal, pero menos cuando hay opciones y cuando se está dando un buen ejemplo desde el gobierno porque lo que sucedía es que robaban arriba y daban el mal ejemplo y era común escuchar: si ellos roban ¿por qué nosotros no?, pues eso ya se terminó, nadie va a robar” sentenció el presidente.

López Obrador aclaró que de ser preciso se cambiará todo el sistema de distribución de los combustibles con el propósito de impedir que esta práctica se siga llevando a cabo.

Puntualizó que se continuarán abriendo los ductos de Pemex, pero también seguirá el uso de pipas de los centros de almacenamiento de combustibles hacia las gasolinerías, con el propósito de normalizar el abasto de combustible.

“Estoy seguro que vamos a resolver el problema del desabasto en algunos puntos, porque también no es en todo el país, nada más que sí se ha magnificado, ofrezco disculpas por anticipado, por usar el término, no quiero ofender a nadie (…) ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Va a depender, a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros.

“Yo nada más les mando a decir que soy perseverante y, ya dijimos, se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Y sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a flaquear” subrayó.

Por último, comentó que existe una investigación abierta respecto a las gasolinerías que presuntamente han adquirido gasolina robada y facturado la mercancía, sólo que hasta en tanto se tengan elementos firmes se darán detalles al respecto.

En ese sentido, dijo que pronto se dará a conocer más información.