Evita López Obrador confrontarse con Trump por amenaza de cierre fronterizo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se confrontará con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el eventual cierre de la frontera entre ambos países.

La mañana del viernes, Trump afirmó en un mensaje difundido a través de la red social Twitter que ante la negativa de los demócratas de asignar recursos a la construcción de un muro en su frontera sur, se vería obligado a cerrarla definitivamente.

Es un asunto interno de los Estados Unidos, de dos posturas y preferimos abstenernos. Además, estamos buscando mantener siempre una muy buena relación con Estados Unidos, no queremos ser imprudentes. No consideramos que debamos de participar, opinar, sobre este asunto”, afirmó. López Obrador.

En su rueda de prensa matutina, López Obrador reiteró que esa postura no implica que su gobierno deje de defender los derechos de los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos.

“Obviamente vamos a defender nuestra soberanía, a los migrantes, ya hemos dejado de manifiesto nuestro respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, a migrar”, dijo.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!

Reconoció, sin embargo, que tampoco se confrontará con el gobierno estadounidense porque ese país apoyará al gobierno mexicano en las investigaciones del caso de la caída del helicóptero que trasladaba a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle.

“Ahora que se solicitó la participación de la Agencia de Estados Unidos especializada en la revisión de estos accidentes, como el gobierno está parado, se les pidió que hiciera una excepción y contestaron positivamente.

“El Secretario de Relaciones Exteriores le pidió al señor Pompeo, jefe del Departamento de Estado, que nos ayudaran para que aún en la circunstancia en que se encuentra el gobierno pudieran ayudarnos, participar en la elaboración de este dictamen”, detalló.

López Obrador explicó que este tipo de acuerdos no serían posibles si el gobierno mexicano entrara en confrontación con el de los Estados Unidos.

“Todo esto se puede lograr si llevamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, se hacen estas excepciones. Por eso cuidamos mucho la relación con los Estados Unidos”, aseguró.

López Obrador efectuará una gira por Coahuila, Nuevo León y tabasco este fin de semana.