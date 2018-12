EX ALCALDES DE CAJEME REAFIRMAN SU APOYO AL GOBIERNO MUNICIPAL

Compartir ! tweet





Los ex presidentes municipales, Jesús Félix Holguín y Sóstenes Valenzuela Miller, reafirmaron su apoyo al Gobierno Municipal y aplaudieron los resultados que se han obtenido al atender los asuntos prioritarios de la ciudadanía.

En una reunión con el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, ambos ex presidentes manifestaron su voluntad de sumarse al esfuerzo que se realiza diariamente en beneficio de la población y en el planteamiento de Vamos Todos Por Cajeme.

El Alcalde Mariscal Alvarado agradeció la visita y la voluntad de trabajar de manera coordinada como ciudadanos y ex presidentes que llevaron la rienda del municipio, así como su disposición de acompañar este proyecto ciudadano.

Los ex munícipes manifestaron que estarán pendientes de identificar líneas estratégicas para apoyar en todos los ámbitos, por ello nació la idea de crear un consejo de expresidentes municipales, en el que todos participen en crear un mejor futuro para Cajeme.

En este mismo tema coinciden otros expresidentes como Sergio Gastélum, Raúl Ayala y Francisco Villanueva.