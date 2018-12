¡En México la Cámara de Diputados Federales le dan palo a 57 proyectos que propuso la gobernadora de Sonora, le recortan 22 mil millones de pesos, duro golpe a Pavlovich!

Compartir ! tweet





* Aún así tiene la esperanza que los diputados recapaciten, pero así es la política.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- De veras que no es por jorobar en contra de nuestro bonito estado de Sonora pero todo parece indicar que los años que le quedan en su gobierno a la señora Claudia Pavlovich no serán muy placenteros ni cómodos para ella, porque ya las consecuencias políticas y los revanchismos se empiezan a ver, por lo pronto LOS 57 PROYECTOS QUE LA GOBERNADORA DE SONORA PROPUSO LE DIERON PALO, más de 22 mil millones pesos no podrá Claudia hacer uso de ellos, cuando la verdad 25 proyectos eran prioritarios para el estado, mas los compromisos políticos que ella tenia con esos proyectos.

Por lo pronto se le cayeron, se cayo la desaladora de Puerto Peñasco, el Home Port y la modernización del corredor fronterizo, ya esos proyectos se cayeron, no habrá al menos en los próximos 30 meses de gobierno que le quedan a Claudia y todo por puros revanchismos políticos aunque digan que no es así.

Se cayo también el proyecto de la presa Pilares de Álamos, así mismo se cayo también el proyecto del parque agropecuario del yaqui y mayo entre otros que suman 57 proyectos que no se llevaran a cabo en los meses que le quedan a la gobernadora Pavlovich, el asunto se podría venir mas grave para Sonora en cuestión de apoyos para el estado, según fuentes bien enteradas en México no dejaran hacer nada a la gobernadora para que quede mal todavía mas con los sonorenses.

Y en dos años que ya tengamos candidatos a la gubernatura del 2021 haya quedado muy mal ante el estado y los sonorenses, por eso no la ayudara mucho este gobierno federal de los morenistas para que luego llegue el candidato o la candidata de MORENA a la gubernatura de Sonora bien fuerte y con esa gran bandera de que Claudia quedo muy mal, para así ganar ellos la próxima gubernatura de Sonora y me refiero a los morenistas.

Tal parece que así están jugando a hacer quedar mal a Claudia en Sonora para ellos ganar adeptos para el 2021 y la gran verdad tiene mucha lógica, MORENA quiere la próxima gubernatura de Sonora para Alfonso Durazo o Ana Gabriela Guevara y por eso no se le augura nada bueno para Claudia Pavlovich en los próximos dos años de su gobierno, y digan que se los dijo un loco pero el tiempo lo dirá todo.