PROTECCIÓN CIVIL ENTREGA AL 60 BATALLÓN PIROTECNIA DECOMISADA

Compartir ! tweet





El Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Francisco Mendoza Calderón puso a disposición del personal militar del 60 Batallón de Infantería un total de 12 kilogramos de material pirotécnico que recientemente fue decomisado y que representa 6.5 kilogramos de pólvora; producto que fue incinerado por los efectivos de la SEDENA.

Los mencionados fuegos artificiales fueron incautados por la UMPC al considerarse prohibidos, ya que resultan de alta peligrosidad y su manejo puede afectar la integridad física de quienes los manipulen, razón por la que más de 5 mil productos fueron recibidos por el Mayor de Infantería, Iván Silva Alcantar para que, a la brevedad, fueran destruidos.

El mando militar ordenó que se procediera a identificar y separar los productos detonantes de los artificios de expansión, para posteriormente llevarlos a quemar a un espacio retirado, donde no hubiera presencia humana ni casas habitación, en un rango de 2 kilómetros y medio.

Señaló que los cohetes conocidos como Tumba casas, Cañones, Palomas, R15, TNT y Garra de Tigre, son sumamente peligrosos, pues contienen alta concentración de pólvora comprimida y se pueden activar al roce del aíre o al entrar en contacto con líquidos como diésel e, incluso, con el agua; razón por la que no pueden permanecer almacenados.

Una vez entregado el material pirotécnico, Mendoza Calderón, confirmó que continuarán con el operativo de inspección hasta el primero de enero, con el fin de detectar la venta clandestina y proceder al decomiso de los explosivos que no cumplen con las medidas de seguridad marcadas por la Unidad Municipal de Protección Civil.​