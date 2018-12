¡Azota a Benito Juárez ola de violencia de robos y asaltos, lo peor las autoridades complacientes no hacen nada, denuncia el Prof. Mario Alberto Valenzuela!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Villa Juárez las cosas están de lo peor en seguridad pública, los robos a comercios, asaltos y robos a casa habitación están a la orden del día, estamos desprotegidos totalmente, no tenemos respuestas de las autoridades, vamos ponemos las denuncias y lo primero que nos dicen que no tienen patrullas, que no tienen gasolina y así no hacen nada por los ciudadanos.

Estamos a la deriva en Benito Juárez, las autoridades no hacen nada para sacar su chamba, está la seguridad pública en Villa Juárez rebasada por el hampa, la presidenta municipal no ha podido hacer nada a todo le echa la culpa a la administración pasada y la gente ya se dio cuenta que se equivocaron al votar por Lina Mungarro, el asunto es que en Villa Juárez están a la deriva sin gobierno, hay alcaldesa pero como si no hubiera, hay policías pero también como si no hubiera.

El asunto se pudiera complicar más en Benito Juárez si la gobernadora de Sonora no le pone ganas y mete las manos de lleno y parar tanto robo que hay en Villa Juárez, porque dicen los benitojuarenses a parte de la denuncia pública del Profesor Mario Alberto Valenzuela, hay mucha gente que está muy dolida porque también les han robado y asaltado, y las autoridades como si nada, nunca tienen patrullas ni gasolina para ir a los llamados, entonces en manos de quien estamos en Villa Juárez así lo expresan los benitojuarenses cansados, desesperados, incluso tristes y confundidos porque creían y tenían toda la fe puesta en la nueva alcaldesa Lina Mungarro y les salió peor, no sabe nada, no arregla nada, recibe la gente cuando quiere, siempre está ocupada, en reuniones o anda para Hermosillo.

El asunto es que no atiende a los benitojuarenses como debe de ser la alcaldesa, en pocas palabras le vale todo a la presidenta, mientras los habitantes de Benito Juárez están sufriendo las consecuencias de un pésimo gobierno municipal inservible, nefasto y con poca sensibilidad humana para atender a la gente que la apoyo a llegar por suerte a la presidencia municpal.

Y que por cierto la gran mayoría están muy molestos con la alcaldesa por su manera tan pésima de administrar Villa Juárez en todos los aspectos y lo peor que dicen los habitantes del municipio que están a la deriva en ese gran mar de robos y asaltos todos los días en el municipio, y si no al tiempo amigos lectores.

Para prueba ver el video:

https://www.facebook.com/joaquin.hernandez.35175/videos/354548201791923/