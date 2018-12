DECOMISA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PIROTECNIA PROHIBIDA

Compartir ! tweet





La Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme decomisó más de 2 mil productos de pirotecnia que son considerados prohibidos, al ser altamente peligrosos para los ciudadanos, entre ellos, los cohetes conocidos como R15, TNT y garra de tigre, así lo dio a conocer Francisco Mendoza Calderón.

El encargado de esta dependencia, mencionó que, tras una denuncia anónima, se informó que unas personas estaban descargando el producto en una casa particular, por lo que de inmediato acudieron al lugar señalado para proceder con el decomiso.

“El operativo es constante, empezamos desde el día 10 de diciembre y vamos a terminar hasta el primero de enero, vamos a hacer recorridos con los puestos que tienen permiso y donde tengamos denuncias; esto es una muestra que estamos trabajando, hicimos un catálogo y vamos a decomisar todo producto prohibido”, expresó.

Asimismo, dijo que en días anteriores se decomisaron en una tienda productos conocidos como cañones y palomas, ya que no contaban con el permiso correspondiente y tampoco cumplían con las medidas de seguridad marcadas por Protección Civil Municipal.

Hizo una invitación a los cajemenses para que denuncien en la página de Facebook “Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme”, o bien, al número de emergencia 911, todo negocio que venda productos de alta peligrosidad o que no cuenten con las medidas de seguridad como contar con un extintor vigente, no tener menores de edad encargados en el puesto o tener más de 9 kilogramos de producto.

Cabe señalar que los productos prohibidos son artefactos detonantes como cañones, garra de tigres, R15, M500, tumba casas y algunos cohetes de altura.