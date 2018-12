¡En época navideña corren a 1500 familias el gobierno del estado de Sonora!, ¿Donde esta la sensibilidad humana de Claudia?

Compartir ! tweet





* En Sonora el gobierno del estado correrá a 1500 trabajadores de confianza, sigue hundiéndose mas el PRI pues esas familias quedaran dolidas con el partido en el poder en Sonora

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que en Sonora la gobernadora del estado Doña Claudia Pavlovich no esta midiendo las grandes consecuencias y los costos políticos que esto le pudiera causar a su partido el PRI o lo que queda del PRI en Sonora, porque el hecho de declarar públicamente su secretario de finanzas en el estado el beltronista Raúl Navarro de que despedirán (correrán) a casi 1500 trabajadores de confianza en el estado pues prácticamente le están pegando en los bolsillos a 1500 familias de Sonora.

Y ademas el trabajo es el sustento de las familias, con ello queda claro QUE EL OTRO SONORA YA jamas llego al estado en todos los aspectos, porque hay demasiados sonorenses muy dolidos con el gobierno de Claudia Pavlovich y sin el deseo de jorobar en contra de la todavía gobernadora de Sonora y que para suerte de muchísimos ya le quedan 2 años y 8 meses de gobierno, y lo decimos asi porque cada quien habla como le fue en la fiesta.

Y la gran verdad si no pregúntele a tantísima gente que le a ido de lo peor con este fallido OTRO SONORA YA, ademas en las elecciones pasadas la gente también le demostró su rechazo al gobierno priista de Sonora en las urnas y en las próximas elecciones del 2021 pensamos que serán peor para el PRI, porque a como vamos cada día estamos de lo peor, si no pregúntenles a las casi 1500 familias que se quedaran sin el sustento familiar ahora que los corran en esta navidad, ademas son los días que mas resiente la gente, pero aún así al gobierno del estado les valió y decidió correrlos aunque sea en épocas decembrinas.

Y eso quedara grabado para siempre en la memoria de los trabajadores corridos por el gobierno priista de Claudia Pavlovich, así las cosas amigos lectores, en Sonora 1500 familias más se quedaran sin el sustento porque serán corridos de sus trabajos por el gobierno del estado, así que sigan apoyando a los gobiernos del PRI y luego mírense en el espejo de todos los que han sido corridos y desplazados, hostigados, perseguidos y dañados por este gobierno de Sonora.

Lo bueno que no hay mal que dure 6 años y ya van casi 4, esperemos que pase pronto esta gran pesadilla, y si no al tiempo amigos lectores.