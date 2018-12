¡En Cajeme el alcalde es buena gente demás, reconciliar al municipio es muy bueno, pero hay ex funcionarios de la pasada administración que se pasan!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y lo mejor de muy buena fe, en Cajeme todos sabemos que el actual alcalde Don Sergio Pablo Mariscal Alvarado trae todas las buenas intenciones y las ganas de reconciliar al municipio, de sacarlo adelante contra viento y marea de la mejor manera y eso lo estamos viendo todos los días.

Se a estado manejando muy bien el alcalde con una derecha muy buena para el jab y con una izquierda muy bien manejada para los ganchos al hígado y eso habla muy bien de él, no quiere confrontaciones quiere hechos para los cajemenses, hasta ahí esta todo muy bien, ademas felicitamos al alcalde porque a sabido ser un buen administrador y lo mejor muy buen político porque a sabido manejar bien las cosas entre tanto grillero que hay en Cajeme de todos lados, hasta los de casa muerden cuando la perra es brava, bueno por ahí va el dicho.

El asunto es que con las últimas comparecencias donde han asistido algunos ex funcionarios de la pasada administración a palacio de Cajeme salen riéndose y ademas jactándose de muy inteligentes, algunos se expresan así: “NOMBRE FUI A LA COMPARECENCIA, YO PENSÉ QUE IBA ESTAR MAS DURA, ME LOS COMÍ VIVOS”, así se expresan los ex servidores públicos de la pésima pasada administración municipal del Tino Feliz, perdón Felix.

Como es el caso del ahora diputado local del PRI el ex secretario del ayuntamiento de Cajeme el compadre del Tino Feliz, Armando Alcala, el siempre se la recarga de que a él no le hacen nada, que todo estaba arreglado y bien planchado, que todo es puro circo maroma y teatro eso de las comparecencias y finalmente dicen dijo “COMPARECER COMO EX FUNCIONARIO DE CAJEME ES COMO IR UN DÍA DE CAMPO”, así las cosas amigos lectores, esta bien que el actual alcalde de Cajeme no quiera broncas y este totalmente dedicado a sacar adelante a Cajeme, pero que no se pasen los ex funcionarios de Cajeme, Calderoni, Alcala, Navarro entre otros.

Si Cajeme esta desfalcado es por ellos, por la pésima administración pasada en que ellos parece que administraron con las patas y todavía se burlan, que que cinismo la gran verdad, bueno ojala que el tiempo saque todo a flote pronto, y si no al tiempo amigos lectores.