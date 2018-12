Marea Brava

Compartir ! tweet





* EL GRUPO QUE ENCABEZA EL DIPUTADO JAVIER LAMARQUE CANO al interior del H. Ayuntamiento de Cajeme, trae un total desorden por las diferentes áreas administrativas que ocupan por acuerdos políticos, pero, estas personas están contraviniendo las instrucciones del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado…- Este grupo anda haciendo las cosas mal, pues una regidora de MORENA que pertenece al grupo de Lamarque Cano, con tal de hacer quedar mal a su partido MORENA, pretendió adueñarse de un área verde (espacio público), de la comunidad de Providencia para construirse una vivienda personal.

* ESTAS SON LAS BUENAS NOTICIAS …- Constellation Brands invertirá $100 millones de dólares en start-ups dirigidas por mujeres para el 2028…- El programa va dirigido en compañías fundadas o dirigidas por mujeres en el espacio de bebidas alcohólicas y categorías adyacentes para el 2028 a través de un nuevo programa: Focus on Female Founders. La compañía ha completado sus primeras inversiones en dos compañías de bebidas especializadas: Austin Cocktails y Vivify Beverages…- EXCELENTE INVERSION

A TRAVES DE UNA CONSULTA CIUDADANA, se pretende obligar a los congresistas a las reformas laborales y así poder destituir a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la nueva enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ministro podría ser asalariado solamente durante su función, no debe ser de carrera. Debe estar en función de los intereses de la Nación, y no contará con fuero.

El Ministro contribuirá a la Seguridad Social, como todos los demás ciudadanos. El ahorro para el retiro pasara al régimen vigente de la seguridad social inmediatamente-…- En una palabra, YA LA TRAEN CONTRA LOS MINISTROS…- Creo le va ir mal en este nuevo gobierno que encabeza AMLO con la Cuarta Transformación…- Y DE LES digo una cosa, desde mi punto de vista, es bueno y saludable para todos esta medida contra los Ministros de la SCJN………-

APORTA CANACO 12 bicicletas a la Secretaría de Seguridad Pública para que sean utilizadas por los elementos de la corporación policiaca en el programa de vigilancia “Diciembre Seguro”. Durante el evento de entrega de las doce bicicletas, también se dio el arranque del Programa Operativo “Diciembre Seguro”, por lo que estuvieron presentes el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado; Francisco Cano Castro, Secretario de Seguridad Pública Municipal; Omar Noé Meraz, Director de Programas Preventivos; Marco Antonio López Félix, Comandante de la Policía Preventiva; así como empresarios del primer cuadro de la ciudad…-

ADEMAS, Exhorta Canaco a tomar medidas preventivas de robo y billetes falsos, ya que en esta época del año, con la entrega de aguinaldos y otras prestaciones económicas que reciben los trabajadores origina que haya una mayor cantidad de circulante en la Ciudad, por lo que Canaco invita al comercio organizado tome en cuenta las medidas preventivas que ofrece Seguridad Pública y el Banco de México……….- CUANDO EL RIO SUENA, AGUA LLEVA…- Por ahí se dice que brotarán muchos problemas administrativos contra algunos caciques de la ciudad de Obregón. Ellos están acostumbrados a NO PAGAR AGUA, PREDIALES, MULTAS DE TRANSITO, entre otras responsabilidades que tienen en lo Federal, Estatal y Municipal…- ¡CUIDADO!…- Entrando el año aparecerán muchos nombres de grandes empresarios de la comuna, a los cuales ya les preparan una relación de sus responsabilidades que tendrán cubrir obligatoriamente por ley. O de lo contrario que asuman las consecuencias, las cuales no van a ser nada favorables a su favor, pero si, para el Municipio de Cajeme…- ¡Ya verán!………………-

EN CANANEA, los grupos mineros andan con todo y contra todo. Nadie quiere ceder terreno, El Sindicato de la CTM contra el de Gómez Urrutia, se está calentando de más y es hora de que las autoridades le presten atención a estos rivales, que lo único que hacen es explotar a la base trabajadora con beneficios personales. En estos tiempos, no es conveniente un enfrentamiento entre la misma gente trabajadora, la cual no tiene culpa por la ambición de estos líderes mineros.

