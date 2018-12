López Obrador anuncia evaluación trimestral para dar seguimiento a presupuesto

Compartir ! tweet





* El presidente destacó que se terminará con nóminas secretas y se transparentará el gasto del gobierno para que todos los ciudadanos puedan acceder a la información

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se establecerá una mecánica de evaluación trimestral para hacer un seguimiento del presupuesto y evitar que se presente un subejercicio del mismo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que “suele pasar cuando hay un mal gobierno que existen subejercicios, es decir, no se ejerce el presupuesto como debe ser o no llega a tiempo; se acumula al final del año y empiezan a comprar y a gastar de manera desordenada y cuesta mucho el que actúen de esa manera, porque malgastan”.

Destacó que se terminará con nóminas secretas y se transparentará el gasto del gobierno para que todos los ciudadanos puedan acceder a la información, además de que se darán a conocer los bienes de todos los funcionarios públicos y también serán transparentados.

Informó que se presentará el presupuesto a la Cámara de Diputados esta semana y agregó que se están recibiendo las propuestas de los otros poderes y de organismos autónomos: “De acuerdo con la ley, nosotros no podemos modificar el presupuesto que envían los poderes Legislativo y Judicial”, y detalló que la Cámara de Diputados es la que autoriza el gasto para 2019.

Nosotros vamos a cumplir entregando toda la información, los lineamientos generales para la Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recursos para financiar el gasto, por eso es importante la aprobación de la Ley de Ingresos, y también el presupuesto para el año próximo; nosotros decidimos de conformidad con la ley promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados”.

Afirmó que son ofensivos los altos salarios en funcionarios públicos y de manera particular, en el Poder Judicial que, agregó, son de los mejor pagados en el mundo, entonces, algunos integrantes del Poder Judicial se inconformaron “y acuden a recursos legales, amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho”.

Se actuará con apego a la legalidad, “que haya Estado de derecho, no vamos a entrar en enjuagues, en negociaciones vergonzosas; no vamos a comprar conciencias, voluntades, vamos a actuar con legalidad, con honestidad, con transparencia y respetando la ley”, subrayó.

Precisó que solicitarán las compras de medicamentos en el primer semestre del año próximo y no habrá corrupción, lo cual es un problema grave, “eso se termina por completo”, y adelantó que el próximo viernes dará a conocer el plan de salud en Mérida, Yucatán.