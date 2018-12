Destaca gobernadora Pavlovich trabajo de Fundación Dar más para Sonora, A.C.

Compartir ! tweet





*Preside 3ra. Asamblea del Consejo

Hermosillo, Sonora; diciembre 10 de 2018.- Con un reconocimiento y agradecimiento a la labor de los integrantes del Consejo de la Fundación Dar más para Sonora, A.C, la gobernadora Pavlovich presidió la 3ra. Asamblea de Informes de Actividades de 2018 de este organismo.

La titular del Ejecutivo en la entidad subrayó que a 18 meses de trabajo, la Fundación, presidida por Yolanda Escalante Hoeffer y dirigida por Marina Galaz Salazar, atiende a más de 250 mil personas en diferentes rubros y de distintas edades.

Además, aplaudió el hecho de que la Fundación Dar más para Sonora, A.C, recibiera, el pasado 5 de diciembre, un reconocimiento con motivo del Día del Voluntariado por parte de la ONU México y la Cámara de Diputados, junto a 39 organizaciones más fue seleccionada entre 38 mil instituciones de esta índole constituidas legalmente en el país.

“Fueron 38 mil asociaciones quienes participaron, 38 mil, y solamente 40 se hicieron acreedores a este premio, que otorgó, fue una convocatoria de la ONU y el Congreso de la Unión fue quien otorgó este reconcomiendo”, subrayó la gobernadora Pavlovich.

Esta Fundación, recordó, surgió en su administración para apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que no sabían exactamente cómo bajar recursos, recibir asesorías, contar con recibos deducibles y no se conocían entre sí.

Actualmente, gracias al apoyo de la Fundación Dar más para Sonora, A.C, las OSC tienen más oportunidades de ayudar a los grupos de la población vulnerable, aseguró.

“Yo estoy muy contenta y muy agradecida con todo el trabajo que han hecho todos ustedes, es un trabajo voluntario, es un trabajo de horas, que realizan por regiones, ustedes conocen perfectamente como presidentes o ex presidentes de asociaciones civiles y organizaciones, perfectamente saben lo que se batalla, lo que se sufre y lo que se requiere para que esas instituciones salgan adelante”, expresó la mandataria estatal.

Por su parte, Marina Galaz Salazar, directora general de la Fundación, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich y la presidenta honoraria Yolanda Escalante, debido a que han facilitado el incremento de apoyos para las OSC.

“Por primera vez el programa Peso por Peso, y esto hay que agradecérselo gobernadora, está al día respecto a la liberación de los recursos, van nueve meses transcurridos y las nueve ministraciones están en caja, se le agradece todo lo que significa esto, se han transferido los nueve meses, que son 36 millones, nuestro agradecimiento a la gobernadora por la sensibilidad demostrada ante las organizaciones del sector social”, enfatizó.

Galaz Salazar aseguró que hay 260 organizaciones con proyecto activo, lo que representa un 12.5 por ciento de incremento respecto al 2017. El trabajo de la Fundación, dijo, destaca en el aumento del número de instituciones participantes, cobertura territorial y diversificación de fuentes financieras.

Puntualizó que hay confianza, credibilidad e interés en las alternativas que la Fundación ofrece para participar y operar un proyecto.