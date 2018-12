Regresar el PAN a los Ciudadanos como un verdadero partido en la oposición, firme y correcto: Ernesto Munro Palacio

Compartir ! tweet





* Tras el proceso de entregar recepción se llevó a cabo la Instalación del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional por el periódo 2018-2021 encabezado por Ernesto Munro Palacio.

* El representante del CEN del PAN, Humberto Aguilar Coronado, toma la protesta al nuevo CDE del PAN Sonora.

Hermosillo, Son. 9 de diciembre de 2018.- “hoy asumo esta responsabilidad, con mucho compromiso, con mucha seriedad y teniendo muy claro el mensaje que nos mandaron los ciudadanos en las urnas: la sociedad quiere resultados, ya no tolera más simulaciones”, afirmó Ernesto Munro Palacio al tomar protesta como Presidente del PAN Sonora por el período 2018-2021.

Ante la presencia de cientos de panistas y liderazgos con amplia trayectoria dentro de las filas partidistas de Acción Nacional y con la participación del representante del CEN del PAN, Humberto Aguilar Coronado, presidente de la Fundación Rafael Preciado Hernández y el presidente saliente del CDE, David Galván Cázares, Munro Palacio reconoció la importancia de recuperar el rumbo apegado a las demandas y banderas ciudadanas.

“Nos olvidamos de los ciudadanos, nos olvidamos de los principios de solidaridad, subsidiaridad, del eminente respeto a la dignidad de la persona humana y del bien común. Perdimos nuestro propósito, nuestra razón de ser”, enfatizó. “Hoy quiero hacer un compromiso con ustedes, esto debe cambiar y les aseguro que esto va a cambiar. ¡Nunca más un PAN dividido y dominado por los grupos de poder!”.

Acompañado por los integrantes de su Comité Directivo Estatal, Lisette López Godínez, Secretaria General; Luis Agustín Rodríguez Torres, Zulma Elizabeth Galaz Angulo, Santiago Meza Ojeda, Martha Patricia Espinoza Casillas, Gustavo Roberto Pacheco Alarcón, María Guadalupe Morales Cota y Juan Pablo Gutiérrez Cárdenas, el Presidente del PAN aseguró trabajará de la mano con los regidores, legisladores y alcaldes panistas para impulsar una visión, acciones y desarrollo desde y para los municipios.

“Le quiero enviar un mensaje fraternal, de hermano a hermano, a cada una, a cada uno de las y los Panistas que se fueron del PAN, o que decepcionados, dejaron de Participar en nuestro Partido, a todos ellos les hago un llamado, la puerta está abierta, su regreso al PAN, será para todos nosotros, las compañeras y compañeros, un gran día de fiesta”, puntualizó.

Munro Palacio aseveró que esta dirigencia se enfocará en fortalecer la credibilidad y la congruencia al interior de la institución, por ello la figura de las designaciones en las candidaturas no será ya más, una alternativa de cara al 2021, “De antemano se los digo, en el Comité Directivo Estatal, no más designaciones”.

Afirmó que, en el 2021, el Partido Acción Nacional llegará fuerté, unido y sólido en el que se contará con el apoyo y confianza de los sonorenses para recuperar la gubernatura, “Hoy los temas son complejos: pero las demandas principales de muchos años como son seguridad, justicia, economía y combate a la corrupción. también hay nuevos retos como el cuidado del medio ambiente y el maltrato animal, eso exige la sociedad y en ello, estamos obligados a responder”.

Al despedirse, el presidente saliente del PAN Sonora, David Galván Cázares, reconoció y deseó el mayor de los éxitos a la nueva dirigencia, “Hay que transitar haciendo lo correcto, no tenemos otra opción, es la única ante un gobierno del Estado que empieza a ser señalado y exhibido como un gobierno opaco y que daña a los sonorenses y un gobierno federal que empieza a inclumpir sus compromisos populistas, es ahí donde debe estar el PAN a encabezar e impulsar esa agenda ciudadana”.

Así mismo, en el acto protocolario se reconció públicamente a Jesús Ramón Díaz Beltrán, quien estuvo presente, contendiente también a la dirigencia estatal en el pasado proceso, así como a los integrantes de la Comisión Estatal Organizadora para la renovación del PAN Sonora.