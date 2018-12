Certificaciones de elementos de seguridad indispensables, Durazo

Compartir ! tweet





* El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que la Plataforma México debe mejorarse para ser una estrategia efectiva contra el crimen organizado

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que todo el personal vinculado con tareas de seguridad debe presentar exámenes de confianza, mismos que ya se encuentran programados y avanzando, comenzando por él mismo.

Al término de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que estos exámenes se realizan en diferentes instituciones:

Todos están ocupados al 100 en el proceso de certificación y esperamos en el transcurso del mes que estemos absolutamente todos certificados y hayamos pasados estos controles”.

Agregó que se tomó la decisión de realizar esta certificación con una visión amplia que incluya todas las pruebas que contribuyan a evaluar de manera integra la capacidad del individuo para participar en los cuerpos de seguridad, “y eso implica el polígrafo, que es un medio convencional que tiene su utilidad y por su puesto hay señalamientos sobre algunas limitaciones”.

Al respecto Durazo Montaño comentó que el polígrafo es una herramienta más en la evaluación, la cual también incluye la investigación socioeconómica, entre otras pruebas.

Agregó que los secretarios técnicos de las mesas estatales de seguridad también pasarán por estos controles.

No debemos sorpréndenos, no debemos dramatizar, tenemos que asumir con naturalidad que quienes estamos en responsabilidades sensibles tenemos que pasar periódicamente por exámenes para garantizar a la presidente de la Republica, al gobierno en su conjunto, pero particularmente a la ciudadanía, que quienes estamos ahí estamos para servir”.

En este sentido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana adelantó que ya se hace la revisión de quienes serán candidatos a ser los 32 secretarios técnicos estatales, por lo que estimó que la próxima semana se podría informar de sus perfiles.

En otro tema destacó que se ha conseguido una extraordinaria coordinación con todos los gobernadores, independiente de las diferencias que hubiera habido, “el reconocimiento de nuestra parte a todos los gobernadores, por su esfuerzo, el compromiso de avanzar juntos en la solución del problema de seguridad”.

Abundó que también se debe de reconocer el esfuerzo de los gobernadores, quienes frente a los escenarios complejos de sus entidades tienen el empeño de brindar cada vez mejores resultados, “y sumando los esfuerzos de la federación estamos seguros que vamos a mejorar esos resultados”.

Por otra parte, indicó que el sistema de la Plataforma México seguirá siendo una herramienta en la estrategia contra el crimen organizado, que si bien es el instrumento “más amplio, más complejo, sin embargo en este momento tiene la desventaja de no ser suficientemente oportuno en el acopio de información”, pues lo que se requieren son cifras diarias.

Alfonso Durazo explicó que si bien las cifras diarias no marcan una tendencia, son imprescindibles para la toma de decisiones de la incidencia criminal en regiones, para poder identificar “focos rojos”, por lo que se trabaja en el mejoramiento de esta plataforma.

En este sentido recordó que la actual visión es la de combatir de manera generalizada a todas las organizaciones criminales del país:

Pero nuestro énfasis está en el combate al lavado de dinero porque es la fortaleza económica, capacidad financiera, lo que les da capacidad para operar y para corromper”.

Abundó que la estrategia de combate al crimen organizado también está relacionada con la aplicación de programas sociales, “y por su puesto el combate en el ámbito operativo, son un conjunto de acciones que nos permitirán eficientizar los resultados”.

Respecto a la difusión del video del asesinato de Luis Donaldo Colosio consideró que “en primer lugar no había ninguna razón válida, ningún argumento válido para sustraer del conocimiento público el contenido de ese video”.