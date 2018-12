COMPARECEN EX TITULARES DE DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO ANTE COMISIÓN ESPECIAL PLURAL

Compartir ! tweet





* No se presentó Cecilia Antillón Rosas, ex directora general de Oomapasc, a su comparecencia

El Ayuntamiento de Cajeme continúa con los procedimientos administrativos de comparecencia, emanados de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y que corresponden al dictamen del proceso entrega-recepción 2015-2018 emitido por la Comisión Especial Plural, con el fin de recibir aclaraciones en torno al manejo de los programas y recursos del erario público de la anterior administración.

En esta ocasión las comparecencias se dieron en tres fases, en la primera de ellas la ex secretaria de Desarrollo Urbano, Silvia Lorena Jaime Serrano, atendió, en una segunda solicitud, a la invitación expresa de los regidores que conforman la Comisión Especial Plural, y presentó un informe por escrito sobre las acciones y programas de gobierno realizadas en el trienio anterior, por la dependencia a su cargo.

Cabe mencionar que la compareciente, además de la información escrita, tuvo la disposición para complementar de manera verbal los datos requeridos por el cuerpo edilicio.

En la segunda comparecencia del día, los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, Denisse Navarro Leyva y Humberto Saldivar Vargas, respectivamente, mostraron una actitud abierta y participativa a las interrogantes planteadas por la comisión, además de que entregaron documentación escrita sobre su actuación en los cargos desarrollados.

La presidenta de la comisión especial plural, Guadalupe Balvaneda Ochoa, manifestó que los informes escritos serán sometidos a revisión para corroborar que su contenido es acorde a los cuestionamientos planteados en el dictamen previamente emitido.

La tercera comparecencia no tuvo efecto, debido a que la ex directora general del Oomapasc, Cecilia Antillón Rosas no se presentó y, en su lugar, mandó la información escrita en manos de su representante, Carlos Antillón Rosas; ante esta situación, se le informó que, de acuerdo a la ley, no pueden aceptar el documento, por lo que Cecilia Antillón fue citada para que comparezca el día de mañana a las 15:00 horas.