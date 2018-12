Tiene ex Gobernador pendientes en Sonora: Odracir Espinoza

Compartir ! tweet





En su momento, Guillermo Padrés Elías tendrá la oportunidad de comparecer en Sonora cuando sea requerido, aseveró Odracir Ricardo Espinoza Valdez, en la Convención Nacional de Fiscalías Anticorrupción.

Ante la posibilidad de que el ex Gobernador del Estado lleve su proceso fuera de prisión, el fiscal Anticorrupción destacó que las investigaciones continúan, lo que significa que no lo exime de culpas, sino que su proceso podría llevarlo en libertad.

“Hay investigaciones, tanto en la Fiscalía General en particular; ustedes ya también tienen antecedentes del famoso amparo y todas las investigaciones continúan.

“Es un tema que no se ha declarado inocente”, dijo, “es un tema que va a seguir con su proceso en libertad y va a seguir ofreciendo las pruebas que consideren necesarias y en su momento pues aquí en Sonora también va a tener la posibilidad de comparecer cuando sea llamado”.

Señaló que aunque la Fiscalía es la que más sentencias ha logrado, más procesos penales ha llevado a cabo y más imputados se han registrado en el País, el reclamo es que no hay personas en la cárcel.

“Hay que recordar el artículo 19 constitucional, que precisamente por eso el ex Gobernador tiene la posibilidad de que con una fianza poder salir y llevar su proceso en libertad y es obvio que todos los que son llevados a proceso en un tema de corrupción tienen esa posibilidad y garantizar incluso hasta con el amparo”.

En punto de las 09:00 horas de ayer, 22 fiscales Anticorrupción del País se reunieron en la Convención Nacional Anticorrupción, llevada a cabo en el Hotel Fiesta Americana, en la que habrá mesas de trabajo y sesiones plenarias en la que se abordarán temas que ayuden a la mejora de las mismas.

Espinoza Valdez detalló que habrá ponentes de talla internacional, quienes hablarán de las experiencias de otros países en los que se combatió la corrupción y el narcotráfico y obtuvieron buenos resultados, y se evaluará qué tipo de modelo podría implementarse en México. Tomado de El Imparcial.