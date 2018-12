Vacuna contra la Influenza protege a población de contagios graves

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, diciembre 05 de 2018.- La vacuna contra la Influenza protege a las personas que se la aplican de desarrollar formas graves de la enfermedad que pueden llevar a la muerte, enfatizó Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, aclaró que la vacuna solo provoca reacciones comunes de otros biológicos en las personas, como dolor en el lugar de aplicación y ligero malestar.

Refirió que las personas que aún no se han vacunado deben acudir a la unidad de salud más cercana a hacerlo, pues el biológico tarda entre 15 a 20 días en generar protección del virus, antes de que comiencen a manifestarse mayor volumen de contagio.

“La vacuna es segura, gratuita y efectiva, ya que puede evitar que las personas se enfermen de Influenza, pero si por algún motivo se llega a enfermar del padecimiento estando vacunado, la enfermedad será más leve”, apuntó.

Las personas que señalan haberse enfermado después de vacunarse, indicó, pudieron haber desarrollado enfermedad por otros virus respiratorios comunes en invierno, los cuales sus síntomas son similares a los de influenza.

El biológico protege eficazmente de enfermar a personas con diabetes, obesidad, presión alta y enfermedades de los pulmones, agregó, así como a las mujeres embarazadas durante y después de su embarazo, por lo cual su aplicación es primordial para mantenerse sanos.

Por último, recomendó a la personas para no contagiarse de influenza, además de la vacunación, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar lugares conglomerados, no saludar de beso y mano y al estornudar, hacerlo al interior del ángulo del antebrazo o cubrirse con un pañuelo que puedan desechar