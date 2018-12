SE SUMA AYUNTAMIENTO A CAUSA SOCIAL THE STREET STORE

Compartir ! tweet





El Ayuntamiento de Cajeme, a través del Voluntariado DIF, se unió a la noble causa de la cuarta edición The Street Store número 829, misma que busca beneficiar a más de dos mil personas en situación de calle y vulnerabilidad, con la donación de un cambio de ropa, corte de cabello, cobijas, vacunas, consulta odontológica y alimentos.

La Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, mencionó que tanto para ella, como para el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, es de suma importancia sumarse a causas sociales como las que realiza Street Store, ya que constituyen un puente que comunica a las personas necesitadas con quienes les pueden ayudar, por lo que felicitó a sus organizadoras.

“Yo siempre he reflexionado sobre la posibilidad de que tuviéramos un mundo donde hacer estas cosas no fuese necesario; donde no hubiera necesitados, pero estamos en un mundo donde sí los hay, lo que nos motiva por hacer algo a favor de esas personas, así como trabajar a largo plazo para que esas necesidades desparezcan”, manifestó la Presidente del DIF.

Ana María Castro Monzón, regidora y organizadora de Street Store, mencionó que se lograron colectar más de cuatro toneladas de ropa y que esperan superar la meta del año pasado en ayuda a los que menos tienen, por lo que invita a la población a que acuda este domingo 9 de diciembre, a las 9:00 horas, en la plaza Álvaro Obregón.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, Lupita Barreras, organizadora The Street Store y los regidores Rebeca Godoy, Emeterio Ochoa, Carmen Susana Valenzuela, Víctor Ibarra y Rosendo Arrayales.