Primero muerto que traicionarles: López Obrador

El presidente de México indicó que cada año rendirá un informe en la plancha del Zócalo, además de acudir al Congreso de la Unión a entregarlo en persona

Les pido apoyo, porque reitero el compromiso de no fallarles, primero muerto que traicionarles. Pero no empecemos con ese dramatismo, mejor pensemos que por encima de todo, vamos a salir bien. Actuemos con optimismo, y con alegría, porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes, estamos ante un momento especial, en la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad, que nuestro pueblo merece y una nueva vida para nuestra gran nación”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, señaló que acudirá al Congreso de la Unión a entregar en persona su Informe de Gobierno. Pero, además, también rendiré un informe en el Zócalo de la Ciudad de México.

Cada año, aquí en el Zócalo voy a cumplir lo que establece la ley, rendiré un Informe en el Congreso, e iré personalmente, no lo mandaré por escrito, para dialogar con todas las fuerzas políticas, pero también, aquí, habrá un informe cada año en el Zócalo”, señaló.

Al concluir su discurso y luego de recibir el bastón de mando de pueblos indígenas y afromexicano, López Obrador llamó a dialogar en plazas públicas y en los hogares sobre los avances del gobierno, a fin que haya transparencia y se acaben la corrupción y la impunidad.