Relación Sonora-Arizona está mejor que nunca: Gobernadores Pavlovich y Ducey

Compartir ! tweet





*Encabezan trabajos de la Sesión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona

Hermosillo, Sonora, noviembre 30 de 2018.- La relación entre Sonora y Arizona está más fuerte que nunca, ya que en tres años pasaron de ser amigos a socios comerciales, a través de importantes acuerdos que han beneficiado a los ciudadanos de ambos lados de la frontera y lograron ser un ejemplo de cooperación binacional, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al encabezar junto al gobernador de Arizona, Doug Ducey, los trabajos de la Sesión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona.

La gobernadora Pavlovich y su homólogo Ducey celebraron que este viernes se firmara el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), y acordaron de forma conjunta promover a nivel federal los acuerdos que se logren en la Megarregión, además de que ambos estarán presentes en la ceremonia de toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos en un momento histórico en nuestro país, y me da mucho gusto que en esta reunión, no es casualidad que estemos reunidos la Comisión Sonora-Arizona , en este día el día antes, de un momento histórico que va vivir el país el día de mañana, porque es lo que va ser, la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo tengo una gran confianza que al país le va ir bien, tengo una gran confianza de que a Sonora le va ir bien, hemos trabajado mucho con su equipo de transición, con sus futuros funcionarios para que a Sonora le vaya bien”, manifestó la titular del Ejecutivo Estatal.

La gobernadora Pavlovich agregó que el trabajo efectuado por los equipos que colaboran en ambos lados de la frontera ha permitido que la relación siga creciendo, a través de constantes reuniones durante el año.

“El trabajo que ha realizado la Comisión, el equipo que hemos conformado de ambos lados de la frontera, es lo que ha hecho posible que esta relación siga creciendo y siga dando resultados, porque los resultados se miden en cada reunión, el equipo de trabajo continúa todo el año llevando todas las reuniones posibles para que estas reuniones tengan resultados concretos”, aseveró la mandataria estatal en Sonora.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, reconoció el liderazgo de la gobernadora Pavlovich como uno de los factores de éxito de la Megarregión, agradeciendo la amistad y respaldo que ha dado a cada uno de los acuerdos alcanzados durante los últimos tres años.

“Uno de los grandes privilegios de ser gobernador de Arizona y compartir y compartir en la Comisión Arizona-México, ha sido tener una relación muy especial que he compartido con la gobernadora Claudia Pavlovich, la relación con la gobernadora Pavlovich empezó como líderes electos de Sonora y Arizona, y ha puesto primero los intereses de nuestros ciudadanos, y lo que empezó como una relación de amistad ha crecido rápidamente en una relación de socios, y más porque tienen una líder muy especial en Claudia Pavlovich”, expresó.

El gobernador Ducey añadió que el trabajo de la Megarregión es un ejemplo ante los ojos del mundo de lo que dos estados de diferentes países pueden construir juntos, a través de la cooperación y el respeto.

“Estos memorándums demuestran a todo el mundo lo que es posible hacer cuando los vecinos trabajan juntos, extendiendo la mano, construyendo confianza, y negociando con respeto y haciendo cosas por el beneficio de todos”, destacó.

Con la rúbrica de ambos gobernadores, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, y por parte del Gobierno de Arizona, Cecilia Rosales y Roberto Guerrero, firmaron un acuerdo para la cooperación de iniciativas destinadas a mejorar el proceso de transportes de pacientes de emergencia por ambulancia, a través de los puertos fronterizos de entrada de los Estados Unidos y México en la Megarregión.

Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y John Halikowski, director del Departamento de Transportes de Arizona, firmaron el memorándum para la cooperación, colaboración, y participación en el programa Corredor Logístico Comercial Seguro, destinado al desarrollo económico de la Megarregión Sonora-Arizona.

Por su parte, José Víctor Guerrero, encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura, y Jeremy Babendure, director ejecutivo de Arizona Technology Council Foundation, signaron un acuerdo para la cooperación e intercambio académico entre ambas entidades.

A través de la mesa de Agronegocios y Vida Silvestre, se llegó a un importante acuerdo en el que autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria, pueda reconocer documentos fitosanitarios de exportación de ganado de manera electrónica, además de que los inspectores puedan visitar Arizona para realizar su trabajo antes de que los animales crucen la frontera.

En el marco de la Sesión Plenaria de la Comisión Sonora Arizona se entregó el reconocimiento “Álvaro Obregón Tapia” al empresario Faustino Fernández Aguilar, por su amplia trayectoria, una visión global y su espíritu filantrópico; además de su participación histórica de los Comités de Educación y Desarrollo Económico.

Presentes: Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Elia Tello, cónsul general de los Estados Unidos en Hermosillo; Ricardo Pineda, cónsul de México en Tucson; así como alcaldesas y alcaldes de Municipios de Sonora y Arizona.