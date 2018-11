Inauguran Presidente EPN y Gobernadora nuevo libramiento de Obregón

Compartir ! tweet





* En su última gira como Presidente de México a Sonora, la Gobernadora Pavlovich agradece apoyo al estado

* Modernización de Cuatro Carriles presenta más de 90% de avance, concluye en 60 días, confirma SCT

Cajeme, Sonora, noviembre 27 de 2018.- El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, inauguró el libramiento de Ciudad Obregón así como los libramientos Guaymas-Empalme, y Magdalena de Kino, que junto a otras obras de infraestructura carretera representan el cumplimiento de un gran anhelo de los sonorenses.

En el marco de su última gira de trabajo a Sonora como presidente de México, Peña Nieto inauguró el nuevo libramiento de Ciudad Obregón, tiene una longitud de 34 kilómetros y tuvo una inversión de mil 559 millones de pesos; mismo que se construyó con una superficie de concreto hidráulico, lo que la hace más resistente a las cargas pesadas, da mayor vida útil, pero sobre todo, se traduce en seguridad para los viajantes.

En cuanto a la modernización de la carretera de cuatro carriles, dijo que presenta más de 90% de avance y requirió una inversión de 20 mil 500 millones de pesos, con 656 kilómetros concluidos en su totalidad, además de la construcción de los libramientos de Ciudad Obregón (34.2 kilómetros), Guaymas (21.5 kilómetros), y Magdalena (11.9 kilómetros).

Como parte de esta obra se dio a conocer que los 30 kilómetros que restan de construcción y rehabilitación se terminarán en un plazo de 60 días, para no entorpecer el tráfico durante el período de vacaciones decembrinas.

El presidente Peña Nieto resaltó la estrecha colaboración que existió con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano desde el inicio de su administración, trabajo conjunto que permitió llevar importantes obras a los sonorenses y que mejoraron su calidad de vida.

“Sonora muchas felicidades, porque hoy tiene este estado mejor infraestructura, cuatro importantes obras de comunicaciones que sin duda colocan a Sonora como un estado que sigue progresando, que sigue creciendo, que sigue alcanzando niveles de mayor desarrollo y que estoy seguro que bajo el liderazgo y bajo la conducción de la única gobernadora que tiene nuestro país México seguirá avanzando, y Sonora hará lo propio”, indicó.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por las importantes obras que se desarrollaron en Sonora a lo largo de su mandato, como el hospital del IMSS en Nogales, un hospital en Magdalena, el Centro de Desarrollo Aeroespacial y los subsidios al consumo de energía eléctrica.

“Me siento muy satisfecha por tenerlo aquí, por todo el trabajo que usted ha hecho por mi estado, por los mexicanos; sé que a veces las relaciones entre los gobiernos federales y los estados no son fáciles, pero usted presidente siempre ha sido un hombre muy respetuoso, un hombre cálido que siempre me ha sabido escuchar y ha sabido escuchar la voz de los sonorenses”, señaló.

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que en el sexenio del presidente Peña Nieto se invirtieron en Sonora más de 36 mil millones de pesos por parte de la SCT en materia de infraestructura, lo que le da un nuevo rostro a la entidad en el tema de movilidad.

“Sonora creo tiene un nuevo rostro en materia de comunicaciones y transportes, gracias a las relevantes obras de infraestructura que en estrecha coordinación con la gobernadora Claudia Pavlovich se han construido durante estos seis años”, destacó.

En representación de las personas beneficiadas, el señor Martín Edgardo Higuera López agradeció a las autoridades presentes por la construcción y rehabilitación de la carretera Estación Don-Nogales, ya que como transportistas les permitirá transitar a lo largo de la entidad de una forma segura.

“Quienes transitamos por las carreteras federales del estado constatamos y reconocemos la gran inversión que durante su administración se ha realizado en nuestro estado de Sonora, es sin duda una gran inversión económica y un gran esfuerzo que ha hecho su administración señor presidente, pero también es importante reconocer que esta obra ha representado un gran trabajo y un gran esfuerzo de los sonorenses”, expresó.

EN DATOS

Construcción de la ampliación y modernización de la autopista Estación Don-Nogales

Inversión: 20 mil 500 millones de pesos

Longitud: 656 kilómetros concluidos en un 100%

Longitud restante: 30 kilómetros a terminarse en dos meses

*Libramiento Ciudad Obregón

Inversión: más de 265 millones de pesos

Longitud tramo entronque Hornos-Yaqui: 3.4 kilómetros

Longitud tramo entronque Obregón a Francisco Villa-Hornos: 30.8 kilómetros

*Libramiento Guaymas

Inversión: 466 millones de pesos

Longitud: 21.5 kilómetros