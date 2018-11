Politica Regional

Compartir ! tweet





La rebelión de los gobernadores y lo que se viene a partir del populista nuevo gobierno federal morenista de AMLO, según Carlos Marin… El presidente Enrique Peña Nieto subrayó aquí en Cajeme, que más allá de las percepciones, lo que verdaderamente cuenta para poder valorar y evaluar una gestión, son los datos y es la información objetiva, ello en presencia de la gobernadora Claudia Pavlovich y del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado… Fea caída de la gobernadora Claudia Pavlovich a sus tres años de Gobierno. Según encuesta de Dossier Político, un 38.4% califica de “muy malo” su gobierno contra un 18.2% de “muy bueno”. El gobernar, con y para los amigos, es causa de su debacle como figura política y de paso hundió al PRI… El sostener a toda costa al inútil e inservible Secretario de Des-Gobierno, Ernesto Pompa Corella, le ha salido muy caro a la “guerita de la colonia Pitic”, aunque para ella es mas importante que el mal llamado “potrillo” sea su compadre de pila, y lo demás poco o nada le importa, y pues así como!.

Los gobernadores de la zarandeada oposición a Morena rechazan la imposición de “virreyes” o “superdelegados” que concentrarán la relación de todas las dependencias de la administración central por considerar que las funciones que desempeñarán atentan contra el federalismo.

Esos funcionarios, uno por entidad, conjuntarán los recursos, los proyectos y la interlocución con las autoridades de cada estado, comenta Carlos Marin, director de Milenio y acucioso comentarista televisivo en asuntos políticos y brillante en el programa Tercer Grados, de Televisa.

Los gobernadores del PAN y PRI siguen el oportuno ejemplo del mandatario por MC de Jalisco quien, con énfasis especial, manifiesta su rechazo porque, además, los enviados de Andrés Manuel López Obrador serán determinantes en la aplicación de las políticas estatales en materia de seguridad.

Enrique Alfaro explica su desacuerdo como un acto de congruencia porque su papel en la definición de proyectos prioritarios y financieros, como sucederá con el del resto de sus pares, corre el riesgo de volverse decorativo, así es, mucha razón la de Carlos Marin, también critico del gobierno peñista.

Para entender este nuevo gran conflicto, recuérdese que los gobernadores fueron elegidos en urnas por una mayoría de ciudadanos, y para los “superdelegados” bastó únicamente la voluntad de una persona (AMLO), asi que, de acuerdo a Marin, las relaciones entre el gobierno federal morenista y gobernadores de oposición no pinta muy bien.

El temor fundado es que los “virreyes” desplacen las funciones de los gobernadores y se hagan de poderes superiores, ya que decidirán el destino de recursos federales, la coordinación e implementación de planes, la atención ciudadana, la supervisión de los servicios y el desarrollo: prácticamente todos los programas a cargo de secretarías y demás dependencias presidenciales.

Agravio particular en los estados de México y Jalisco, donde los enviados fueron rivales morenistas por la gubernatura: Delfina Gómez y Carlos Lomelí, aunque aquí en Sonora, el grupo cercano a López Obrador ha recibido denuncias sobre el comportamiento soberbio y déspota de Jorge Taddey contra funcionarios estatales y federales.

Sin entrarle al fondo, López Obrador nada más advierte que no será sujeto de presiones ni chantajes. En vísperas de asumir el cargo, el Presidente electo ha dejado claro que el suyo no es el arribo de un jefe del Ejecutivo más, sino que comienza un extremista cambio de régimen.

Por desordenado y conflictivo que parezca lo que está viviéndose (aeropuerto, consultas, calambres económicos, tren maya, maltrato a las fuerzas armadas…), la verdadera función en el teatro de la República comenzará, apenas, el próximo sábado.

Por cierto, fea caída de la gobernadora Claudia Pavlovich a sus tres años de Gobierno. Según encuesta de Dossier Político, un 38.4% califica de “muy malo” su gobierno contra un 18.2% de “muy bueno”. El gobernar, con y para los amigos, es causa de su debacle como figura política y de paso hundió al PRI.

El sostener a toda costa al inútil e inservible Secretario de Des-Gobierno, Ernesto Pompa Corella, le ha salido muy caro a la “guerita de la colonia Pitic”, aunque para ella es mas importante que el mal llamado “potrillo” sea su compadre de pila, y lo demás poco o nada le importa, y pues así como!.

En asuntos mejores, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó aquí en Cajeme este martes, que más allá de las percepciones, lo que verdaderamente cuenta para poder valorar y evaluar una gestión, son los datos y es la información objetiva, ello en presencia de la gobernadora Claudia Pavlovich y del alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

En su última gira nacional, invitó a la población a conocer los avances que tuvo el país durante su administración, de acuerdo con datos estadísticos y cifras a las que se puede tener acceso a través de distintos medios.

Durante la entrega del Libramiento Ciudad Obregón, en esta entidad, destacó que la dependencia que tuvo a su cargo el mayor número de los cumplimientos en los compromisos que firmó durante su campaña, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 103 de los 266 establecidos ante notario público.

“No había ocurrido así en la administración anterior, que la suma de recursos del sector público y privado pudieran realmente potenciar la infraestructura que se ha detonado en esta administración”, aseveró el mandatario, quien estuvo acompañado por la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza.