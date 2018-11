Marea Brava

Compartir ! tweet





COMO SIEMPRE…- Ni en su última visita del Presidente de la Republica del Lic. Enrique Peña Nieto a Sonora, los elementos del estado mayor presidencial dieron un trato amable a la Prensa Local de Cajeme. A uno lo invitan a hacer bola nada más, porque jamás se nos da una oportunidad para intercambiar preguntas y respuestas con el mandatario Nacional, y todo porque ya viene arropado por Prensa Nacional, a los cuales no culpo porque ellos como nosotros andan detrás de la información o de la desinformación…-

Mis respetos para Peña Nieto, para mí gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y para mí Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quienes solamente se presentaron para entregar la obra del libramiento a todos los mexicanos que circulamos por nuestras carreteras nacionales…………….-

EL OOMAPAS Está en la transición del sistema de Gestión de Calidad, de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015, la cual, dicen es más completa; el año pasado se inició con esta nueva norma y hoy se llevará una vigilancia a lo establecido, para certificar los estándares de calidad que manejamos en el Oomapas; o sea que la CERTIFICACION DE CALIDAD ISO :2008 que tenía el organismo era un fraude?…- AHORA DICEN que los objetivos de la norma ISO 9001:2015 son para Implementar al menos una mejora trimestral por gerencia y coordinación, así como para incrementar la recaudación en un 5% mensual en el trienio 2018-2021 con respecto al año anterior y sectorizar la colonia Puente Real y el sector poniente de Ciudad Obregón…-

QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE ESTO…- PARA ESTA TEMPORADA DE COHETES, el Ayuntamiento de Cajeme a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Unidad Municipal de Protección Civil comenzarán con la expedición de permisos y la capacitación a los vendedores de pirotecnia…- ADEMAS QUEDA PROHIBIDO la venta de este producto en MERCAJEME y por todo el primer cuadro de la ciudad, que es de la Allende a la Zaragoza y de la Miguel Alemán a la Chihuahua…- Esperemos y se cumpla con esta medida, la cual también tiene en su reglamento; no estar instalados cerca de escuelas, gaseras o gasolineras y no pueden almacenar más de 9 kilogramos de pirotecnia, porque de ser así, se les decomisará el permiso con todo y producto; cuando vayan a pedir el permiso a protección civil vamos a tener vigilancia continua desde el día 10 hasta el día 1 que se va a permitir la venta de cohetes y vamos a hacer revisiones diarias de los puestos”, manifestó el titular de protección civil Francisco Mendoza Calderón…- La Directora de Inspección y Vigilancia, Silvia Camargo Apodaca, informó que se expedirán entre 120 y 160 permisos de venta, con un costo aproximado de 6 mil 350 pesos por permiso…………..- ahora me tocará recibir quejas familiares de diferentes lugares de la ciudad, ya que los niños no saben cuánto molestan con este peligro que traen en sus manos, pues las estadísticas de CRUZ ROJA, dicen claramente cuántos de ellos se accidentan de gravedad por culpa de los padres de familia, que no supervisan este juego tradicional y tan peligroso……-

NI UN PASO ATRÁS…- La mandataria estatal, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, se mantiene firme en su andar por Sonora y sus alrededores, ya que el viernes pasado en gira de trabajo, entregó acciones de vivienda y obras de infraestructura vial y deportiva en el Municipio de Agua Prieta, así mismo en el Sexto Encuentro Ganadero 2018, se le reconoció a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por su apoyo y confianza al sector ganadero, por parte de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), la cual celebró su sexto encuentro con presidentes y delegados de esta asociación ganadera. Esto es una muestra de que CLAUDIA se mantiene firme en su compromiso con los diferentes sectores de la comunidad sonorense………………-

EL REGRESO DEL VIRREINATO EN MEXICO. Dicen que los super-delegados podrán suplir las funciones de los Gobernadores, Alcaldes y Diputados Locales si se les da el poder que buscan tener para controlar el despilfarro del dinero público que se derrocha sin transparentarlo debidamente en las entregas recepción de cada administración Federal, estatal o municipal…- No sé a quién creerle de todos, pero si será interesante la llegada del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial de México para ver en realidad como va a funcionar todo este embrollo que nadie quiere aceptar.

