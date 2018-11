Denuncia activista ante CNDH, a Claudia por amenazas

Compartir ! tweet





El dirigente de la organización Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, dijo que la queja ante la CNDH la interpuso con el apoyo de otras organizaciones civiles para dejar un antecedente de amenazas e intimidación de parte vde la gobernadora del estado… Pero también pudiera continuar la denuncia en materia jurídica.

CDMX, 25 de noviembre de 2018.-El director del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, dio a conocer en redes sociales una demanda que interpuso ante CNDH por intimidación y amenazas por parte de la gobernadora estatal, Claudia Pavlovich.

El dirigente de la organización Observatorio Sonora por la Seguridad dijo que la queja ante la CNDH la interpuso con el apoyo de otras organizaciones civiles para dejar un antecedente, pero tiene la intención de continuar la denuncia en materia jurídica.

A través de un video que se hizo circular en las redes sociales, Hoyos denunció que desde hace meses ha sido víctima del acoso por parte de autoridades estatales del que hizo responsable a la mandataria por lo que le pase a él y a su familia.

“Para nadie es un secreteo que en los últimos meses he sido una de las voces, como miles de ciudadanos, que han señalado las omisiones en estrategias de seguridad por parte del Gobierno, para nadie es secreto que en distintas ocasiones de abuso de autoridad estuve ahí para señalar lo que se hizo mal, tampoco lo es que esto me ocasionó no tener una sana relación con las autoridades estatales”, explicó.

Manuel Emilio Hoyos señaló que aun después de la renuncia de ciertos funcionarios que lo habían amenazado anteriormente el acoso cesaría, pero no ha sido así.

“Gobernadora, las cosas como son, este no es el camino en una democracia, exijo respeto, sino pasará a la historia como quien hizo de una política el amedrentar a quienes no forman parte de su comité de aplausos”, expresó. Tomado de Dossierpolitico.