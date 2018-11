“Debemos exigir la renuncia de la Gobernadora por fallar a su palabra de acabar con la corrupción”: PRD Sonora

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora.- El Presidente del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Armenta Ramírez, manifestó que de ser cierto el desvío de recursos públicos del Estado para financiar las campañas electorales del PRI en el 2018, como reveló la investigación de Ciudadanos Contra la Corrupción y la Impunidad sería muy lamentable que el Gobierno esté involucrado en esta actividad irregular.

“Sobre todo porque la Gobernadora del Estado empeñó su palabra con los sonorenses de que iba acabar con la corrupción y si se comprueba esto estará fallando a su palabra, y desde luego, se estará colapsando políticamente su actuación en el Gobierno. Creo que los sonorenses no merecemos más gobiernos corruptos, los sonorenses merecemos que las finanzas sean utilizadas para lo que son, para crear el desarrollo, progreso y no para favorecer a partidos políticos como así se está diciendo.

Dijo que por el bien del Gobierno y de los sonorenses se deben transparentar estas acciones para que todos podamos conocer a detalle estos supuestos desvíos que se hicieron supuestamente a las arcas del PRI.

Incluso, comentó, el Congreso del Estado debe asumir su responsabilidad de fiscalizar a este gobierno y propuso crear una comisión revisora para que los sonorenses podamos conocer a detalle esta situación.

“Si estas transferencias realmente se hicieron al PRI pues lo mínimo que debemos de exigir a la Gobernadora es que renuncie, porque ha fallado a su palabra, ha fallado a los sonorenses de que iba acabar con la corrupción. Tanto que criticó al Gobierno panistas y resulta que ahora se comportan igual o peor como el Gobierno pasado”.

Por su parte, el presidente electo del PAN en Sonora, Ernesto Munro Palacio, manifestó que en política se hacen muchas declaraciones y acusaciones, que se deben analizar entre lo que se dice y las evidencias que hay para hacer una declaración sobre el tema.

“No me atrevería sin criticar sin conocer la información pero que las autoridades hagan lo que tengan que hacer e investigar, si hay responsables que se aplique todo el peso de la ley”, manifestó.